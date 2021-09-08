在這個偌大的南加 醫療機構裡，我管所有房產稅，瑞秋管銷售稅，我們的大老闆都在北加奧克蘭 總部。換言之，南加財稅部門就我倆獨當一面作業，沒上司，每個月我們要直飛奧克蘭，與財稅主任大衛開會，做稅務簡報。

我任職公司多年，而瑞秋剛覓得這高薪職位，滿心歡喜。猶記她上任那天，就我一個人在大廈門口迎接她。瑞秋，黑人女子，外型高大，善良單純，我倆互助相長，有時我助她熟悉公司電腦業務，有時她在機場，大手大腳拖著我開會用的沉重行李就走，真叫我感激！同事開玩笑：「找不到喬，就找瑞秋，他倆是財稅部的兩朵金花。」

不錯，我們的友誼堪比玫瑰芬芳，但有一天，玫瑰枝上多了一粒「刺」。奧克蘭總部有一天突然宣布，在南加州為我倆招聘了一位白人上司丹尼爾，他看來相貌精幹，我們給他渾號「老丹」。他也真有一套，既是註冊會計師（AICPA），又多了一個頭銜CMA，我們對他的資歷十分欽佩。

但幾星期相處下來，發現此君常是IQ滿檔EQ短缺，上任不足三月，就得罪了全棟大樓與我們有業務直接關聯的各部門。人們說他粗話連篇，自大傲慢，原來他過去在軍隊服過役，有大男人豪放氣概，我相信他絕不是有意胡謅，但四字髒話隨時脫口而出。在這個醫療管理階層大樓，人人皆高端白領，衣冠端雅，談吐專業化，他的口碑瞬間跌落谷底。

於是同僚有事不找他，直接找瑞秋與我好推動業務；瑞秋惹不起，他就找我的茬，哪知我是天生悶鳥，處變不驚，凡事只往大處看，我欣賞他的才華，對他無邊包容。每年我要替公司申報八千份房產稅，是業務的推動者，他少我不得，也對我無可奈何。

九個月和平共事，沒想到擋他青雲之路的，竟是北加他的頂頭上司。唉，職場上的競爭，人事傾軋，真是無處不在。明明是他替醫療電腦中心註銷掉成千上萬的滯舊機器，替公司省下了百萬稅金，但報到大衛那兒，他馬上到自己的上司處邀功，對丹尼爾的汗馬功勞隻字不提，老丹氣得頭頂冒煙，兩人從此交惡。

不過老丹還真行吶，沒等大衛炒他魷魚，連一年都不願等，高調宣布：「本人已高薪另覓新職，下月走人！」其實真金不怕火，我們的九個月上司，來去如旋風般瀟灑。這玫瑰枝上沒了那粒「刺」，沒了他的大嗓門與粗狂言語，我們立刻感到空氣裡飄浮著寂寞。

當然，這兩朵相依的玫瑰也鎮日開得更燦爛閒適，沒了頂頭老闆，我倆直接互封上司，忍不住要大叫：「職場生活萬歲！」