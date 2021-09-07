人們常把遇上棘手和糟心之事，喻為「捅了馬蜂窩」，而我日前卻是正兒八經地捅了一次實實在在的馬蜂窩。儘管最後以直搗黃龍的戰績告勝，卻也因此而掛彩，被一隻馬蜂狠螫，至今留有餘悸。

事情緣於五月底，我們離家十天後返回，赫見後院小農具房的屋簷下憑空生出一個黑裡帶灰、有稜有角的馬蜂窩。它的寬和高各一英尺許，呈三角形，下方一個圓孔正是群蜂忙不迭進進出出的門楣。窩上方有多個半圓形孔洞，像是出氣孔，加上表面的條條紋路，這窩看上去還挺符合現代派居室的設計標準。

可窩的下方就是我們後院鐵柵欄的小鐵門，面對群蜂亂舞和連聲嗡叫，還能無所顧忌地出入嗎？我們只好棄後門而繞道前門。

但繞道終非長久之計，捅馬蜂窩還是不捅？一時竟成了哈姆雷特式的大難題。妻子查詢了網路信息，認為自己動手會招惹風險，不如求助專業人員。可我胸中自有毛竹，確信有能力了斷，無需破費求人。妻子退一步而建議，如你一意孤行，應等天黑後馬蜂睡了再下手。

我按自己腦中醞釀的縝密方案進行：把帶輪子的垃圾箱裝一半水後拖到蜂窩下方，算是深水陷阱。我又把長竹竿放在垃圾箱蓋下方，以便蜂窩落水後可遠距離操作把垃圾箱蓋上，置馬蜂於死地。接下來我由妻子幫忙開始全副武裝，長褲、長袖、手套、口罩 ，又在頭上套了個碩大的透明塑料袋，弄得跟職業養蜂人一樣，該百無禁忌了。

晚上十點後我昂首出征。走近馬蜂窩，先用膠帶紙把窩的進出口黏牢，使牠們無可逃遁。然後我用大釘耙使勁一推，只求一勞永逸地鏟除它。出乎預料，看上去體積不小、結構堅固的馬蜂窩，其實只如燈心草般輕巧，它未如我願落水，卻循自由落體軌道飛過垃圾箱落到地面。我折回屋內找了把食物鉗，打算把落地的蜂窩殘骸夾起來扔進水箱。妻子及時出謀獻策，讓我只用水桶倒扣即可，既簡單易行，又可免咬。我按她主意辦，馬蜂窩頓時被法海的寶塔鎮住。

次日白天我去觀察現場，見蜂窩遺址仍有明顯黑斑窩跡，一大群黑色馬蜂仍在盤旋，不肯棄場。於是我果斷實施第二方案，拿來家裡原有的殺蟲劑噴灑，迫使馬蜂散夥或墜落。

我到小農具房去放好殺蟲劑，忽聽背後有馬蜂嗡叫聲。說時遲，那時快，只覺頭頂一陣刺痛，我已遭空中襲擊。只怪自己大意，以為農具房裡安全而未戴帽，被跟蹤而來的馬蜂鑽了空子。莫非牠知道是我下手搗窩而報復？被咬的頭頂陣陣發麻，次日還腫起了小包，依然脹痛，直到四天後才逐漸消腫止痛。之後我用清水擦洗蜂窩遺跡，又連續幾天噴藥，最終迫使馬蜂棄守，另謀出路。

看來，自行捅馬蜂窩確有風險，但又並非不能為之。只要謹慎從事，防範得當，自己其實也能將它搗毀，不讓牠擾亂我們應有的平靜生活。至於那個膽敢到我頭上動土的傢伙，但願能有朝一日能把牠捉拿歸案，以報一螫之仇。