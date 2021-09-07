全美中文學校作文比賽／學華語的心得(成人組第三名)

對小時候的我來說，每周六早起去中文學校上課，是一件很痛苦的事。因為我覺得周末就是應該好好在床上休息，而不是還要去學校上課。但是去了幾次之後，在中文學校認識了很多新朋友，他們都是我中文學校的同學，平常在學校都說英文，只有周六上課的時候才會在課堂上練習說中文。漸漸地發現大家周六一起學中文，其實也蠻有趣的。我們會一起學唱中文歌、玩遊戲還有做勞作，還有學習一些中國 的文化和節日，老師也會跟我們說一些中國的故事，這些跟在美國 學校裡學習的東西不一樣。

在中文學校學除了學中文之外，還可以參加很多有趣的活動。在過中國新年的時候，學校會舉辦園遊會，園遊會裡面會有很多好吃的台灣 小吃出現，很多是我之前都沒有吃過的食物，例如：肉粽、肉圓。除了可以吃到好吃的食物之外，也可以學到食物的中文名稱，以後回台灣的時候，就不怕不知道怎麼點食物吃了！除了吃的東西，園遊會裡面也有教我們怎麼寫春聯和剪紙，很好玩。

我小時候不喜歡學中文，因為中文學校會出作業要我回家寫，中文字的筆畫很多很難學，每次寫完作業都覺得很累。不過長大之後發現，多學一種語言其實在生活中還蠻有用的，遇到不會講英文的華人，我可以幫忙他們翻譯；在台灣的親戚打電話來，我可以用中文跟他們聊天；聽到好聽的中文歌也可以學習看歌詞跟著唱。

很多人都說中文是最難學的語言，我要感謝爸爸媽媽在我很小的時候就把我送到中文學校學中文，讓我現在覺得學中文並沒有那麼難，同時也結交到一群可以和我說中文的朋友。