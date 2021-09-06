在屋崙美麗湖畔，有一處鵜鶘、白鷺、黑鸕鷀等鳥類棲息地，旁邊有個帶有浪漫色彩的兒童遊樂園，有兒童喜愛的組合滑梯、鞦韆、蹺蹺板等。我常常在湖畔散步鍛鍊身體，結識了一群暑假從大陸前來帶娃的「候鳥」。所謂候鳥，是指每年六至八月美國 學校放暑假時趁機前來帶孫，開學就回去的爺爺奶奶。

其中有個與之深交的叫亞梅，性情開朗，笑起來臉上的皺紋像春風吹拂的一池春水，怎麼看都不像六十三歲的人。她每年暑假都來這裡帶兩個外孫，從幼稚園到小學，整整七年了。去年初，她因故提前來美，遇到新冠疫情 爆發，航班中斷，至今滯留美國，成了折羽的候鳥。幸虧疫前與她留有聯繫方式，得以互訴衷腸。

去年四月，加州政府限聚令一出，全民宅家，候鳥聚集的兒童樂園空無一人，亞梅只能在家帶孫，天天放「暑假」。因為女兒在家上網課，女婿在家辦公，一老兩小只好常待後院，大眼瞪小眼，百無聊賴。她說過去來一趟叫嘗鮮，如今味同嚼蠟；過去來一趟叫鍍金，如今嚴防死守如同軟禁。說到這裡她的臉像乾癟的苦瓜。

正是屋漏偏逢連夜雨。到了六月，美國新冠肺炎確診病例已超過兩百五十萬例之際，她又不慎摔傷了左手，成了真正折羽的候鳥。幸虧女兒女婿孝順，很快得以康復，只見她臉上寫滿無奈，人也瘦了一圈，我少不了一番開導。

有段時間我沒有收到她的消息，發了兩則微信都沒回，深感不安。終於有一天，我收到她寄來的五個布口罩 ，稍安。

不久她邀我微信視頻。原來她女兒從衣廠免費獲得能製作口罩的邊角料，再買來鼻梁壓條等，開始自製口罩支援抗疫。亞梅從衣廠退休，自然得心應手，成了自製口罩的主力。雖說在衣廠工作了大半輩，但從沒車過口罩，於是她倆參照疾控中心自製口罩的視頻教程縫製，經裁剪、摺疊，熨燙、上壓條等多項工序，一個個愛心口罩就「新鮮出爐」。說到這裡，只見她臉上寫滿了自豪。

經過一個多月的努力，她們把車好的一千多個口罩，每包五個封好，女兒負責用車送到醫療中心和慈善機構，而她則負責送給所在街區，一戶一包，不聲不響地放到他們的郵箱裡，不留地址姓名，只附上幾句互勉的話語：勤洗手、戴口罩、少出門、不紮堆，你我同心，抗疫必勝。她說做口罩能幫到他人，也為抗疫盡一分力，感到很開心。說到這裡她臉上的皺紋舒展開來，像一朵綻放的夏菊花。

沒想到，不能融入美式餐飲的她，卻融入全世界的抗疫洪流，疫情禁足卻開啟了她內心深處的正能量。

今年四月，當中國的老人尚未輪到打疫苗時，她已在美國免費打了疫苗，令不能抵美的候鳥羡慕不已。隨著疫情放緩，國門漸漸重開，她訂了九月回國的機票。當她告訴我這個消息時，臉上的紋溝盛滿了希望。

沒想到七月變種病毒Delta肆虐全球，亞梅能否如願以償回歸故里另當別論，慶幸的是她能融入抗疫的主旋律，不枉此行。

山川異域，風月同天，但願折羽的候鳥早日歸巢，環球不再折羽。