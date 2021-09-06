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全美中文學校作文比賽／學華語的心得(成人組第二名)

周家榛╱南加普慕納中文學校

對於在美國長大的我，一直都覺得這個國家真的很特別。明明是在西方國家，但是在這，東方或是華人文化卻是一件非常平常的事物。就如同在電影中看到的一樣，這裡就是一個世界各國文化的大熔爐，即使有些衝突，但是這邊的人們依然可以欣賞並尊重著來自不同地方的文化。身上也有著華人血統的我，當然也會想多了解這同樣是我的文化，並且想要實際去體驗。

我很感激我的父母在我小的時候送我去中文學校學習中文，但是我覺得說中文真的好難，當中有好多詞的意思常常會搞混，剛開始學的時候也常常覺得好多字好難，一個禮拜上一次，通常到下個禮拜就會忘記一大半。所以我決定利用平常有空的時間去找YouTube上的影片或是靠看Netflix來多學習中文，希望我能靠中文來更貼近我自己的文化。

在學習中文中讓我最感到有興趣的，是台灣的文化，透過網路上台灣人拍的影片分享他們的生活日常，使我更想深入去了解。比如說台灣的夜市文化和民俗節日，還有環島的行程等等……，希望以後如果有機會能去台灣工作，同時體驗道地的台灣生活。

台灣 華人 美國

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