全美中文學校作文比賽／學華語的心得(成人組第一名)

我的媽媽是中文老師，所以從小就跟著媽媽、哥哥一起去上周六班中文學校；光是注音班就來回讀了兩三年，不過也為我奠定了好的華語基礎。

小時候很喜歡去上華語課，因為學校總舉辦好多活動，像是卡拉OK比賽、園遊會、新春聯歡會等等，每次都有五花八門的遊戲及各種傳統家鄉美食 。另外僑委會、聯合會或是全美中文學校聯合總會舉辦包羅萬象的活動，媽媽也規定我們要參加。因此像寫字、海報比賽、詩詞朗誦比賽、夏令營、僑委會義工服務等等我和哥哥都從不缺席。

最辛苦的是中文常識比賽，那魔鬼式的訓練，如今想起來仍記憶猶新；沒有寒、暑、春假，從歷史、地理、文化到幾百句成語，老師幫我們反覆練習，直到滾瓜爛熟，才能上場比賽。雖然花很長的時間，但是我們結交了好多朋友，學習到許多諺語、成語，並且獲得很多獎座；覺得非常光榮，後來也才能順利通過AP考試和今天沒有口音的華語。

當然最值得一提的是，每回放學總有熱心媽媽在校門口賣台式便當、滷肉飯、米粉炒、波霸奶茶⋯；哇！太美味了！原來那才是我最期待周末華語課的原因吧！

如今我在醫院工作 ，我看到很多華人 在病痛無助時，需要翻譯，需要協助，我是義不容辭。一路走來，學好華語，讓我深深感到「助人為快樂之本」的道理。我也要鼓勵正在學華語的朋友，「學華語，快樂向前走！」