我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華盛頓特區街頭爆槍案 3死3傷

Lyft、Uber反「心跳法」 司機若挨告將幫付訴訟費

全美中文學校作文比賽／學華語的心得(成人組第一名)

宋慶芸╱南加哈崗中文學校

我的媽媽是中文老師，所以從小就跟著媽媽、哥哥一起去上周六班中文學校；光是注音班就來回讀了兩三年，不過也為我奠定了好的華語基礎。

小時候很喜歡去上華語課，因為學校總舉辦好多活動，像是卡拉OK比賽、園遊會、新春聯歡會等等，每次都有五花八門的遊戲及各種傳統家鄉美食。另外僑委會、聯合會或是全美中文學校聯合總會舉辦包羅萬象的活動，媽媽也規定我們要參加。因此像寫字、海報比賽、詩詞朗誦比賽、夏令營、僑委會義工服務等等我和哥哥都從不缺席。

最辛苦的是中文常識比賽，那魔鬼式的訓練，如今想起來仍記憶猶新；沒有寒、暑、春假，從歷史、地理、文化到幾百句成語，老師幫我們反覆練習，直到滾瓜爛熟，才能上場比賽。雖然花很長的時間，但是我們結交了好多朋友，學習到許多諺語、成語，並且獲得很多獎座；覺得非常光榮，後來也才能順利通過AP考試和今天沒有口音的華語。

當然最值得一提的是，每回放學總有熱心媽媽在校門口賣台式便當、滷肉飯、米粉炒、波霸奶茶⋯；哇！太美味了！原來那才是我最期待周末華語課的原因吧！

如今我在醫院工作，我看到很多華人在病痛無助時，需要翻譯，需要協助，我是義不容辭。一路走來，學好華語，讓我深深感到「助人為快樂之本」的道理。我也要鼓勵正在學華語的朋友，「學華語，快樂向前走！」

華人 美食 工作

上一則

台灣首位園藝治療師 黃盛璘用植物開啟生命力

下一則

親子旅行

延伸閱讀

聖瑪利諾中文學校台灣華語文學習中心揭牌 全美第一所

聖瑪利諾中文學校台灣華語文學習中心揭牌 全美第一所
僑委會千元獎金作文賽 報名延至9/30

僑委會千元獎金作文賽 報名延至9/30
慶雙十國慶 中文學校聯合會辦繪畫賽

慶雙十國慶 中文學校聯合會辦繪畫賽
僑委會作文賽 報名延至9/30

僑委會作文賽 報名延至9/30

熱門新聞

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。（圖：亞洲大學提供）

莫斯科國際攝影大賽 台灣大學生拍攝「市場一隅」獲獎

2021-08-30 03:15
圖／原志

有眼不識北美桑

2021-08-31 02:00

人到中年

2021-08-28 03:01
蔡璧名曾罹癌後康復，但她沒有空手回來，因此學會如何好好照顧自己的身體與心靈。(圖：蔡璧名提供)

醫道結合抗癌重生 蔡璧名從心出發

2021-08-28 07:00
白雪公主不久以前還是還魂之吻，如今已被視為性侵。（圖／韓璞提供）

取消文化

2021-08-31 03:02

寶貝四十歳

2021-08-31 02:00

超人氣

更多 >
外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命

外賣郎住處被淹 躲過死劫…慘見鄰居三口喪命
比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22

比Delta致命 瑞士專家：明年病毒恐「升級」Covid-22
紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

紅藍卡參加資格降至60歲？ 逾百議員推動 獨他潑冷水

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀

留學生就業寒冬 軟件工程師「疫」枝獨秀
法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸

法拉盛水災夜驚魂 多名華人無家可歸