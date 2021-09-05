小屯，是中國 東北遼寧省遼陽市十四公里外的郊區小鎮，覆蓋著十幾個村莊（生產大隊）。二○○二年冬天我從美國洛杉磯 回國，特意去看望老同學翟。

翟原本是遼陽化纖廠的職工，因為工作關係，當年他常到這裡檢查設備，這裡有該廠的一片水源地，三十多個機井供應著整個遼陽化纖廠的工業與員工用水。在這片占地面積四畝多的偌大水源地，兩千四百多平方米的值班大院吸引了他，四周草木環繞，一公里外才有人煙。喜歡恬靜生活的他在企業下崗大潮來臨之際，辦理了廠內退休住進這裡。

北方的冬天冰天雪地，寒風蕭瑟，草木凋零，映入我眼簾的小屯很是淒涼。剛從四季如春、風和日麗、綠樹環繞的洛杉磯回來的我，心裡落差更使我倍感酸楚。特別是從柏油大道下了車，還要走三十分鐘的土路小徑，跨過一座小橋才能到達他的住處，更使我不適。我難過地想：他的日子很是艱難。

但是當我與同伴進入他的家中，只見熱騰騰的北方名菜：酸菜、豬肉、燉粉條在電爐子上翻滾，他妻子在忙著做菜，他趁機帶我們一行三人參觀了整座大院。豬圈、雞舍、倉庫、醃製酸菜的地窖、春華秋實的菜園……應有盡有，一幅中國農村生活的油畫。他侃侃而談講述在這裡的起居生活與勞作，天亮即起，日落而息，種菜、養豬、養雞、養狗，他樂此不疲，十足的農民生活。

我問他苦不苦？他說：「我就喜歡這樣的簡單生活。這裡沒喧嘩，沒有勾心鬥角。若讓我再回到城市裡，我會覺得空間窄小憋屈不適。」採菊東籬下，悠然見南山。千百年來是無數人的理想生活，可是真正做到的又能有幾人？

翟與我是同學，一九七○年一同前往農村插隊落戶，一九七五年又一同被抽調回城入廠當工人；只是我回了省城，他分到了遼陽。翟是個能吃苦又能幹的人。在插隊的日子裡，我由感覺生活沒有希望，情緒低落，有段時間懶得出工。他卻總是生機勃勃與老農一起掄鎬挖渠，種田收割。如今我常想：如果那時知道幾年後還能回城，我一定也會煥發出沖天幹勁與老農們戰天鬥地。但我沒有做到，翟做到了。

回城了，我還是不安分；讀了幾年書，當了十幾年的編輯，九○年代末又跑到了美國尋找新的發展空間。這時他已搬入了他的桃花源五年。每個人理想不同，追求的途徑也各異。他懷揣平常心，兢兢業業地經營著自己樸實的生活。每到秋季，他的園內碩果纍纍，他喜歡把同學、親屬聚集在一起，吃農家飯菜，然後滿載有機蔬果而歸；每到春節來臨，他又會殺掉親手養大的肥豬，送給他的兄弟姊妹。他的勞作果實滋潤同學，溫暖了手足，他其樂融融，美不勝乎！

從小屯回來又過去了十年，翟仍辛勤地耕作在他的桃花源，我在美國洛杉磯依舊奮鬥著。現在再提起小屯，她不再是我心中那個寒風瑟瑟、荒蕪殘敗的鄉村小鎮了。翟告訴我：昔日的小橋早已築成了大橋；他家院外的樹林中也修建了柏油人行道，供人們休閒散步；通往省城瀋陽的公共汽車直通他家大門外。

我們老了，小屯變美了；翟的勤勞，耕耘一如既往，幸福的汗水仍在流淌！