圖／金戈亮

記得小學時語文課本中有篇兒歌，裡面有這麼幾句：「房前屋後，種瓜種豆；種瓜得瓜，種豆得豆。」沒想到半個多世紀後，自己居然在美國自家後院種瓜種豆，應了課文中的那一段。

去年疫情 嚴重，我們嚴守政府頒發的「居家令」，蟄居在家。有一幫中國太太在家閒著無事，於是在網上組建了一個「園藝群」，內人踴躍報名參加。我們中部地區地廣人稀，幾乎家家房前屋後都有很大的草地和可耕種的「自留地」，於是幾十個群友在網上互相交流種植農作物的知識和經驗，你來我往好不熱鬧！內人與莉莉、芳芳等朋友幾乎每晚都要在電話上交流種菜心得，一煲就是個把小時，成了生活中不可或缺的內容。

我家門口有三塊不大的土地（後院籬笆下還有一長條裸土），坐落在大片的草地邊緣，是前屋主用來栽花種卉的花壇，在這次疫情中，被我們改造成小小的菜園。四月初天氣轉暖，我們翻鋤土地，撒上有機肥料，在播下朋友從加州寄來的蔬菜 種子同時，育苗盒裡也開始培育瓜豆幼苗。等地裡的青菜、莧菜和菠菜長到有吋把高時，育苗盒裡的瓜豆秧苗也已綻出了兩片綠葉，是移植到地裡的時候了。嫩綠的菜苗上桌，套種的瓜豆秧苗也下種了。

自此，春夏秋三季，我家輪番不斷有地裡的新鮮蔬菜上餐桌，韭菜、青菜、莧菜、菠菜、蔥蒜自不必說，苦瓜、絲瓜、冬瓜、南瓜、番茄、長豇豆、紅綠扁豆、紅薯葉、秋葵也是取之不盡，這三、四塊小小的菜園，成了取之不盡的聚寶盆！這既減少了我們上超市的次數，因而相對減少了染疫風險，又節約了金額不小的買菜錢。

春夏時節，三、四塊菜園裡綠油油一片，瓜豆開花的時節，黃的、紅的、紫的，色彩斑斕得如同調色盤，煞是好看！還引來蜜蜂和蝴蝶採蜜，美化了住宅環境，常常吸引過往的路人駐足觀賞。整整一個春夏季和秋季，我們不但收穫了許多農產品，還增長了不少農業和氣象知識，什麼時候要播種、什麼土質可育苗、什麼時節該施肥、什麼季節能收割什麼蔬菜瓜豆等等，都胸有成竹，幾乎成了半個農科專家。

透過春夏秋三個季節的種植活動，我們更收穫了健康。幾乎是每天早晨，內人起床後的第一件事就是視察這些蔬菜瓜豆，秧苗長高幾許了？該澆水該施肥了吧？昨夜的暴風雨有沒有摧殘到它們？開花結果了嗎？該搭棚架了吧？還要看看兔子有沒有鑽進籬笆吃了幼苗，松鼠有沒有偷走尚未成熟的青番茄，還得留意地上留下的腳印，觀察小鹿有沒有光顧過菜園。每天早上沐陽光浴惠風，曬紅了臉龐，付出的是勞作和汗水，消除的是鬱悶心情，從而增強了身心健康。

透過種菜園藝，我們還意外地交了好多朋友。我們兩個老人胃口小，到了蔬菜瓜豆收穫的旺季，就把多餘的產品作為「外交禮品」贈送給別人，除了朋友同事，還有左右鄰居都吃過我們種的新鮮有機蔬菜。每天牽著小狗從門口經過的日本 婦女珂珂，竟因交流種菜心得而與內人成了至交，我們送她南瓜和絲瓜，她投桃報李，回贈我們她種的日本白苦瓜、黃色西紅柿和韓國嫩瓜。

瘟疫無情人有情，疫情期間透過種菜農事活動，將壞事變為好事。有了去年積累的經驗和教訓，今年我們的菜園獲得了更多的收成，更大的成功，懷著滿滿的豐收喜悦，特地藉此版面與大家分享。