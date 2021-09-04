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金山疫情回落 Mu變種傳染未見更強

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大驚小怪

巴客

疫情猖獗，生靈塗炭，好好的世界弄得不能安生。升斗小民的我，一向走路靠邊，乖乖地居家隔離，不敢出門。忍到被通知打疫苗，兩針注射下去，才落得心安。

不料，一日在家忽然咳嗽起來，周邊親人紛紛閃避，差點沒將我趕出家門。原以為是感冒，喝點枇杷膏、吃顆咳嗽喉糖就可解決。然而病情每況愈下，到了晚上益發嚴重，生怕影響家人安眠，乾脆到客廳看電視，看累了自然睡去。

為了找出原因，與家庭醫生聯絡，結果他說這種狀況醫院不收，必須先去檢核。約到次日即可，驅車到醫院，不用下車，搖下車窗，用棉籤抹了一下就完成，次日檢查告示呈陰性反應，心中大石才放了下來。

既不是「新冠」，但仍須研究病因，再去醫院照X光。依指示只能到醫院停車場邊的帳篷報到，然後進入一邊間，裡面空無一物，助理護士叫我換衣服後靜坐等待，不久，就推了個像點滴架、設有簡易式透視機器，「喀擦」後就解決。次日，醫生說已收到照片，肺部一切正常。

但是醫生發現胃部「十二指腸」有變異。這是我的宿疾，會導致胃酸倒流，刺激氣管引起咳嗽，只要改服「制酸胃藥」即可。結果藥到病除不再咳嗽，我們全家也對這次「大驚小怪」事件，慶幸平安度過。

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