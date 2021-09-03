七月初我騎單車到白宮 附近轉悠，驚訝地發現，曾矗立在G街的高大鐵網籬已被全數拆除，遊人終可自由自在地漫步於白宮北門鐵柵欄邊。

我讚美這種長釘式的柵欄，因為它既是堅固屏障，又留有一指寬空檔，可讓人透過其隙看到白宮曼妙身姿，欣賞那古希臘風格的三角楣飾、雄偉挺拔的大圓柱，以及均衡勻稱的整體輪廓。同樣賞心悅目的是白宮北花園的翠綠草坪，白花點綴的橢圓花壇以及充滿活力的中央噴泉。號稱「人民殿堂」的白宮終又回歸人民，普通百姓又可貼近這座世界上最著名的住宅緩行和放眼觀賞，怎不讓人稱快？

白宮是美國 總統居所，也是遊客必到之處。上世紀八、九○年代歲月尚好，任何人都可到白宮南面橢圓公園的遊客中心免費領票，當日即可入宮。我的父母和岳父母九○年代先後訪美，我們都循此規陪他們參觀，一切順當，除了一個小插曲外。

那是陪岳父母的一次，我看到玫瑰園的紅玫瑰芬芳誘人，禁不住瞄準窗外拍照。結果，相機的卡嚓聲引來特勤人員關注，他們還算通情達理，未沒收膠卷，只把我掃地出門。

國際和國內的重大變故，無可避免地會促使白宮的安全措施不停升級，使之愈發可望而不可及。一九九五年的奧克拉荷馬聯邦大樓爆炸案後，白宮門前一段賓夕法尼亞大道開始禁止車輛通行。二○○一年的九一一恐襲，更加攪得周天寒徹，那段賓州大道一度連行人也須禁足，白宮各進出口都加裝了可升降的鋼鐵護柱。領票參觀的做法不復存在，取而代之的是到網上，向所在地國會議員辦公室提前申請預約，可得到的結果常常是名額已滿。

及至去年興起的BLM運動，白宮門前抗議示威層出不窮，導致白宮的防範變得史無前例的嚴厲，幾達兩人高的鐵網籬被樹立起來。示威者不甘示弱，反把高高的鐵籬當成張貼標語和塗鴉海報的大字報欄，貼得鋪天蓋地，白宮因而幾被完全隔離在人們視線之外。

然後有了今年一月的衝擊國會案，結果不僅波及白宮，連整個國會山都被高大的鐵網籬團團圍住，大華府幾成大兵營，居民處處繞路行，唯有怨聲載道。最甚時從國會山一直到西端華盛頓紀念碑的整個國家廣場，都給嚴嚴實實地封閉，無人可從南向北通行，害得我多花一個小時，從東南角繞個老大圈子才騎車到家。

以後經居民持久的強烈訴求和許多議員的支持，國會山的所有鐵網籬終在六月底前消失。如今，白宮北門那擋手絆腳又礙眼的鐵網籬也轟然倒下，打個誇張的比方，倒有點像柏林牆的蛻變過程，來之不易啊。

我日前又到白宮北門前，又見許多歡欣雀躍的遊客，在鐵柵欄前無拘無束地照相。我拿著手機 自拍，意猶未盡，又把手機伸到柵欄內，抓拍了一張不含柵欄的白宮風景照，自忖也許可放到明信片上去。

眼下我們都為國家在政情和疫情方面一齊趨好而深感鼓舞，白宮北大門重新敞開懷抱讓遊客近距離徘徊踱步，無疑傳送了又一個春和景明的好兆頭。