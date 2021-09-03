學踩自行車，是許多人成長過程中都經過的階段，它可讓年少的你，第一次感受到獨立自主的歡快。不久前，自行車更是普羅大眾的交通工具。九○年代我初次到北京 時，王府井大街和天安門前的長安街上，還滿眼是自行車，跟現在的北京判若兩個世界。

小學時候，爸媽常帶哥哥和我坐火車去沙田一日遊：先去萬佛寺，在沙田墟買些「手信」，吃點東西，然後去「大噠地」租自行車玩，累了再到龍華食乳鴿，便是大滿足的一個星期天。

那時沙田墟對面開始填海，尚無建築物，偌大的大噠地就成了自行車出租聖地。我們兄弟都是新手，先租兩輛有後座的三輪車，載著爸媽轉來轉去，待身手較穩定後，就租前後兩座的自行車，跟爸爸一起踩，至有信心時，再自己學踩。因為夠「勇」，很快就能駕馭自如，風馳電掣了。

移民美國 小鎮後，爸爸即買了兩輛當時流行的自行車給我們，課餘就常踩著它們到處去「探險」，從此就喜歡上美國，覺得她跟電影「仙樂飄飄處處聞（又譯真善美）」一樣美麗。

有次從樹林出來，樂極忘形，「飆」得過快，竟沒有留意出口處有條橫過的馬路。但聞「嘎」的一聲，一輛汽車 突然煞住，領前的哥哥被拋上汽車擋風玻璃，自行車被撞至成廢鐵。幸好有驚無險，哥哥僅受了點皮外傷，避過大難。但經一事長一智，從此「小心」二字成了我們的座右銘。

大學頭半年，天氣還不太冷，我常從宿舍踩自行車去上課。翌年入住希臘學生會，有車位，又有駕照，自行車即被束之高閣。

在紐約工作時，住在上東邊中央公園旁，曾買過輛自行車，偶爾騎著它穿過公園，去上西邊朋友家的會所打壁球。但不久就被公司派到亞洲發展，又與自行車告別。

很快發現，東京也有很多自行車。意外的是，這兒踩車的人多為婦女，還大多載著兩個小孩，一前一後，穿街過巷，令人驚訝又佩服。

我沒有這本事，不過到兩個女兒四、五歲時，就買了兩輛粉紅色的小自行車給她們，像少年時爸爸帶我們去沙田大噠地一樣，常帶她們到家旁的廣場學踩。從附加小「訓練輪」，到跟著她們在後面跑，很快便能與我並駕齊驅。

搬回香港後，以為地狹人稠，不宜踩自行車。不久前發覺，原來政府在新界開闢了多條單車徑，不禁大喜，即買了幾輛摺疊式自行車，連續和女兒們去吐露港玩了幾次。可惜居所離吐露港實在太遠，附近又沒有安全的單車徑，自行車終歸被塵封。去年女兒們去美國讀書，我在學校附近買了房子，索性把它們搬去。

兩個女兒都在我母校念大學，這個暑假我去探望她們。新屋一帶街道寬敞，景色優美，自行車終於重見天日。我帶她們到周圍探索，去湖邊看日落，去我大學一年級時從宿舍踩車去課堂的途徑等等，既可讓我回首當年，又可讓她們感受一下美國小鎮生活的滋味。

我希望她們將來也有這福分，帶領著自己的孩子，踏著自行車，回到母校，回到這小鎮，聽她們憶述這美好的一切。