我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

罷免加州州長紐森最新民調： 58%反對 39%支持

孟晚舟歸期未定 中企開始抵制加拿大並撤資

自行車與我

堅仔

學踩自行車，是許多人成長過程中都經過的階段，它可讓年少的你，第一次感受到獨立自主的歡快。不久前，自行車更是普羅大眾的交通工具。九○年代我初次到北京時，王府井大街和天安門前的長安街上，還滿眼是自行車，跟現在的北京判若兩個世界。

小學時候，爸媽常帶哥哥和我坐火車去沙田一日遊：先去萬佛寺，在沙田墟買些「手信」，吃點東西，然後去「大噠地」租自行車玩，累了再到龍華食乳鴿，便是大滿足的一個星期天。

那時沙田墟對面開始填海，尚無建築物，偌大的大噠地就成了自行車出租聖地。我們兄弟都是新手，先租兩輛有後座的三輪車，載著爸媽轉來轉去，待身手較穩定後，就租前後兩座的自行車，跟爸爸一起踩，至有信心時，再自己學踩。因為夠「勇」，很快就能駕馭自如，風馳電掣了。

移民美國小鎮後，爸爸即買了兩輛當時流行的自行車給我們，課餘就常踩著它們到處去「探險」，從此就喜歡上美國，覺得她跟電影「仙樂飄飄處處聞（又譯真善美）」一樣美麗。

有次從樹林出來，樂極忘形，「飆」得過快，竟沒有留意出口處有條橫過的馬路。但聞「嘎」的一聲，一輛汽車突然煞住，領前的哥哥被拋上汽車擋風玻璃，自行車被撞至成廢鐵。幸好有驚無險，哥哥僅受了點皮外傷，避過大難。但經一事長一智，從此「小心」二字成了我們的座右銘。

大學頭半年，天氣還不太冷，我常從宿舍踩自行車去上課。翌年入住希臘學生會，有車位，又有駕照，自行車即被束之高閣。

在紐約工作時，住在上東邊中央公園旁，曾買過輛自行車，偶爾騎著它穿過公園，去上西邊朋友家的會所打壁球。但不久就被公司派到亞洲發展，又與自行車告別。

很快發現，東京也有很多自行車。意外的是，這兒踩車的人多為婦女，還大多載著兩個小孩，一前一後，穿街過巷，令人驚訝又佩服。

我沒有這本事，不過到兩個女兒四、五歲時，就買了兩輛粉紅色的小自行車給她們，像少年時爸爸帶我們去沙田大噠地一樣，常帶她們到家旁的廣場學踩。從附加小「訓練輪」，到跟著她們在後面跑，很快便能與我並駕齊驅。

搬回香港後，以為地狹人稠，不宜踩自行車。不久前發覺，原來政府在新界開闢了多條單車徑，不禁大喜，即買了幾輛摺疊式自行車，連續和女兒們去吐露港玩了幾次。可惜居所離吐露港實在太遠，附近又沒有安全的單車徑，自行車終歸被塵封。去年女兒們去美國讀書，我在學校附近買了房子，索性把它們搬去。

兩個女兒都在我母校念大學，這個暑假我去探望她們。新屋一帶街道寬敞，景色優美，自行車終於重見天日。我帶她們到周圍探索，去湖邊看日落，去我大學一年級時從宿舍踩車去課堂的途徑等等，既可讓我回首當年，又可讓她們感受一下美國小鎮生活的滋味。

我希望她們將來也有這福分，帶領著自己的孩子，踏著自行車，回到母校，回到這小鎮，聽她們憶述這美好的一切。

美國 北京 汽車

上一則

蔣勳「欲愛書」20周年 珍藏版問世紀念青春

下一則

《老照片說故事》兩代婆婆

延伸閱讀

五區自行車暢遊開賽 人數大不如前

五區自行車暢遊開賽 人數大不如前
鼓勵用公共交通工具 大華府推出多項優惠

鼓勵用公共交通工具 大華府推出多項優惠
甜蜜蜜的車

甜蜜蜜的車
紐約市「五區自行車暢遊」延期一周 報名重開

紐約市「五區自行車暢遊」延期一周 報名重開

熱門新聞

亞洲大學視覺傳達設計系學生林駿騰的「專注」系列作品之一，拍攝在市場一隅，攤販正作買賣，小女孩在旁認真作功課「流露大人的現在與女孩的未來」。（圖：亞洲大學提供）

莫斯科國際攝影大賽 台灣大學生拍攝「市場一隅」獲獎

2021-08-30 03:15
蔡璧名曾罹癌後康復，但她沒有空手回來，因此學會如何好好照顧自己的身體與心靈。(圖：蔡璧名提供)

醫道結合抗癌重生 蔡璧名從心出發

2021-08-28 07:00
黛安／圖

依親兩樣情

2021-08-27 03:03

人到中年

2021-08-28 03:01
圖／原志

有眼不識北美桑

2021-08-31 02:00

翠花的盼望

2021-08-27 03:02

超人氣

更多 >
趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」

趙薇夫婦驚人財產曝光 星港法共有8棟「豪宅莊園」
美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇

美東至少46死 新州多達23人 艾妲強降雨 500年一遇
圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄

圖輯／紐約市雨災至少9死 降雨破1927年紀錄
紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠

紐約歷史級暴雨 市府：受災戶90天內可索賠
紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重

紐約公寓地下室成絕命池 淹死11人 非法出租問題重重