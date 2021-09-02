三十二年前夏天，剛從東岸搬來南加州 ，第一件事就是為兩個孩子到教育局辦理新生入學，那時才知道加州有很多不同族裔新移民 ，除了英文外，還要測試母語才能完成手續。當孩子們進入考場時，在外面認識了很多剛從台灣來的媽媽們。我很熱心地告訴她們，以後有什麼事，不要客氣打電話問我這老美！

開學第一天晚上，就連續接到媽媽們的電話。原來這些孩子第一天上課就遇到難題，聽不懂英語，更看不懂課程表。

初中部從六年級開始，需要換不同教室，課本很重，要放在指定的書箱，每個書箱都有一個密碼，這些對新來的外國學生而言，要在下課十分鐘內開關書箱把下堂課的課本拿出，準時到教室，真是一大考驗！所以每一堂課都遲到，也不會回答遲到原因，很懊惱。我馬上請一位媽媽聯絡大家，第二天早上九點在校門口集合，我會帶她們見校長。

校長看到我帶了一大群媽媽們，非常驚訝。我把孩子們的困難告訴校長， 請求校長協助，沒有想到校長當場給我「雙語陪讀老師」這份工作 ！媽媽們得知後，全體拍手。校長很得意地說，我是最佳人選！

原來從一九八九年起，加州政府補助每一學校是以學生人數計算，而且為了輔導新移民，每個學校還有雙語輔導老師補助金。校長當然不想失掉太多學生，又可以請我當溝通橋梁，何樂不為！

我也和學生一樣經過中英文考試，再加上數學測驗，幸好全部安全過關，開始搬來一份很特別的陪讀工作。

教務主任把全校六年級至八年級、需要中文輔導的新移民學生課表影印給我，我排好時間，每天在他們的數學、歷史及科學課，坐在教室內陪他們一起上課，當然事先取得任課老師的認可。當老師教了一個段落後，我就把大綱用中文跟學生講解，同時把重要英文關鍵字告訴學生記下，下次碰到就明白意思。認真的學生不用我多說，很快上軌道，但是很多不愛念書的學生，就偷懶沒有記下，我也很有耐心地鼓勵他們。

幾個月下來，得到校長、老師及家長們的肯定，我也做得很有成就感！最大成效是把他們的數學程度提高。很多學生因為看不懂數學加減號等術語而寫錯，被分到程度很低的班，經過我的講解，再跟學校要求給予他們程度測驗，全部都通過！換到適合的中高級班。

學生上課不再遲到了，對老師有禮貌，開家長會時我鼓勵家長一定要參加，還邀請全校老師和我們一起慶祝中國新年。每年五月第一星期是敬師周，我通知每位家長出十元，請餐館做六大道美味的中國菜，表示對老師們的感謝，全校老師吃得不亦樂乎，還會跟學生說謝謝你們家長提供的美食。

很感謝這份利人利己的陪讀工作。我每晚都啃讀世界歷史、美國史、人文科學、地質學、物理、化學、代數、幾何……，兩個孩子看到媽媽那麼認真讀書，有樣學樣，不用我操心。