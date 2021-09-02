今年七月中旬，因為疫情整整禁足了一年十個月的我，終於在接種兩針疫苗之後，和先生一起重啟了旅行模式，這一站我們選擇了希臘。

希臘已經放寬旅行規定，只要有完全接種疫苗的證明，或者七十二小時之內新冠病毒檢測 陰性的證明，就可以上飛機。從外國回來時，美國政府則要求必須有七十二小時陰性證明。為了減少在外國尋找檢測地點，或者被亂收檢測費的麻煩，可以在航空公司的網站事先買好檢測試劑盒，隨身攜帶。

我們買的是美聯航網站上的試劑盒，下載一個App，七十二小時之內在App上與美聯航的工作 人員視頻連線，在對方的監督之下完成檢測步驟，十五分鐘後結果出來顯示給對方看，對方將結果傳到公司網站，如果結果陰性，就會在手機上收到郵件和綠色二維碼，非常方便。

飛機從我所在的城市飛往雅典，需要在紐約 JFK機場轉機，本來轉機時間四個多小時，我還在擔心這麼長時間在機場如何打發。結果第一班飛機一而再、再而三晚點，我們坐在候機廳，一直沒有登機的通告。終於我看見穿白色航空制服的機長出現，我大膽地走上去向他打聽飛機情況，並給他看我的第二張機票。他看完一拍腦門：「時間太緊了！這樣吧，我會盡量搶一點時間，到達紐約以後，我會通知讓你們先下，接下來你們只有飛奔了！」

事情就這樣照這位好心機長設計的步驟進行。我們一下飛機，就向下一個登機口狂奔，登機時間其實已過，我們心存僥倖，希望飛機會等等我們。終於，我們趕到了登機口，謝天謝地，工作人員還在櫃台，給最後兩個等票的人辦理手續。

輪到我們掃碼，卻亮起紅燈，我們的機票失效了！原來因為頭班飛機晚點，系統確定我們趕不上，就把我們的所有信息取消，座位也給了候補的人。這真令人懊惱！我對著工作人員大聲說道：「你們這樣做是不對的！我們明明按時趕到了，你們卻提前將我們取消，哪有這個道理啊？」

櫃台裡是一位四十多歲的女工作人員，一副冷冰冰面孔，在我看來態度極為不好。她口氣強硬地說：「我難道不想讓你們上飛機嗎？我巴不得每個人都能飛走！沒有位置了我有什麼辦法？」

眼看就要吵起架來，我忽然意識到她的話本身不無道理，系統取消信息不是她的錯，我因為擔心上不了飛機產生了焦躁情緒，這情緒傳染給了她，她又怎能和顏悅色呢？我自己難為情起來，於是收斂了怒氣，聲音緩和地對她說：「我明白，這不是你的錯，但請你盡量幫忙好嗎？」她沒有作聲，手指仍在飛快地敲擊鍵盤，而我緊張地盯著她的臉，生怕聽到她說我們上不了飛機。

終於她說話了：「我找到一個經濟艙的位置，而另一個在豪華艙，你們暫時分開坐，只能這樣了！」我們如釋重負，只要能上飛機，怎麼都好！當她將登機牌遞給我時，我忽然捏了一下她的手，對她說：「非常感謝你的幫忙！剛才對不起，我語氣不好，請你千萬原諒我！」她竟然臉紅了，似乎接受了我的誠意，但眼睛卻沒正視我。

我們上了飛機，先生讓我坐豪華艙。坐定不久，看見剛才那位女工作人員走進機艙，來到我面前，微笑地望著我說：「我剛找到另一個豪華艙的座位，特來通知你先生坐過去。」如果說第一次她給我們安排了一個豪華艙的座位，是因為經濟艙沒座位了不得已而為之，那麼這一次完全是她善心呈現，就為了報答我對她的理解和道歉？可見人心是相通的，敵意和善意都會傳染！

細細想來，這次飛雅典的來回飛機，無一例外晚點，雖然晚點給我們造成很多麻煩，但由此產生的故事卻又豐富了我的人生經驗，誰說人生中一成不變，完全能夠掌控的經歷就是好的呢？