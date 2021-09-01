老大念小學二年級時，國慶日那個長周末，我們和教會幾個家庭一起帶小朋友去附近一個州立湖邊公園露營。

到了半夜三更，睡隔壁帳篷的六歲小女孩艾倫突然驚醒，臉色發青地搖醒她爸爸，害怕地說：「爹地爹地，外面有monster（怪物）叫！你聽！monster叫不停！」艾倫爸屏著氣，小心翼翼地把頭伸出帳篷外聆聽，結果循聲找到旁邊我們的帳篷。原來「怪獸」在我家，讓艾倫爸哭笑不得！

外子一打起呼來驚天動地，堪比獸吼，從此「聲」名遠播。

大約也是那時候，教會辦三天兩夜的退休 會，男女分開睡不同建物的大通鋪。主辦的弟兄久聞外子鼾聲雷動，十分驚人，安排住宿時，特意只安排外子和另外兩個不怕「吵」的弟兄睡地下室。結果當夜，那兩個不怕吵的都失眠 了，最後不得不「奪門而逃」……。

經常有人問我，另一半鼾聲如雷，身為枕邊人的我怎麼睡得著？其實那是一段歷經數年適應的「血淚史」。婚後的前幾年經常被枕邊人的「半夜獸吼」驚醒，數羊也沒用，在他鼻子上貼止鼾布也無效，只好在黑暗中不住禱告，倒也能迷迷糊糊睡去。

有幾次實在被吵得受不了，另外抱了條棉被溜下樓睡客廳沙發。沒多久，以為那已經睡得不省人事的良人倏然在黑夜中站在眼前，可憐兮兮問：「老婆，妳怎麼在這裡？我一個人睡會怕啦！」讓我哭笑不得，只好乖乖回房去。

瑞士心理學家卡爾•榮格曾說過：「我們無法改變任何事，直到我們接受它。」無法停止的如雷鼾聲既然無法改變，就只有接受。當有這想法後，也真的能「充耳不聞」了。

我常想，幸好我們婚前不曾試婚，否則那驚天動地的鼾聲，鐵定把未過門的我嚇跑了。但也是婚後多年才體認到，其實婚姻當中的種種難題，「鼾聲」算是最微不足道的。

兩年前我們已牽手走過珍珠婚，現半夜醒來，忽覺過去中氣十足的「獸吼」，不知何時開始竟已不再那麼「響徹雲霄」。

當我把這個發現告訴兩個已成年的孩子，說我擔心外子的肺活量不如從前時，兒子張大眼，不可思議地說：「媽咪，我擔心妳的聽力。」