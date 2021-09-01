去年九月，經由一位資深園藝博主推薦，在一家專業玫瑰網站購入兩株品牌上等的玫瑰牙籤苗。當時正是剛剛入坑伊始，對玫瑰生長的許多環節尚有疑問。第一次購買昂貴的小苗，應該在什麼時候下手最好呢？恰好看到居住洛杉磯 的一位經驗豐富的老手在回答網友提問時，極力推薦秋天入手。

她的理由是，小苗來到需要一段時間的休養，埋到地裡以後，經過一個冬天的養精蓄銳，來年春天會爆發得更好。我覺得很有道理，就來不及等減價，在每株四十九點九九元的價位購入兩棵。

網站有一個誘人的銷售策略，一年包換。就是說，假如小苗不幸夭折了，顧客可以得到一次性新苗，這也是促使我不等春天搶先購買的一個原因。

但是，我忽略了一個因素，就是冬天的寒冷程度。植物在洛杉磯可以安然過冬，在雷諾卻不見得。雖然去年算得上暖冬 ，並且我也精心地對心愛的小苗們包裹保護，但春天來的時候，它們還是沒有醒來。從三月等到四月，兩棵小苗都不見返青，只有心懷忐忑地給賣家發郵件，申請換苗，然而卻遇到波折。

首先我發了一個郵件給他們，馬上收到一個自動回覆，然後就沒了下文。過了二十多天，又發信詢問，對方卻又要求我申請，我說申請過了呀。後來收到對方來的一封郵件，說能看到我的申請，但是我提供的圖片等資料遺失。當下就有不詳的預感，感覺他們在推諉。又問是否需要我重新上傳圖片？公司客服答曰只需要等，等他們找到我的資料，要等多久？不得而知。

那就等吧！日子一天天過去，眼看春天過去，夏天來臨，再不給我新的小苗，又要在它孱弱的時候過冬了。於是再次去信催促，這次的回答很粗暴，拒絕。

不是口口聲聲許諾一年保換嗎？難道是騙人的？立刻怒火中燒，打算寫一封郵件質問理由。

那幾天我腦子裡時時刻刻想的都是不公平，嚴厲的措辭在我心中反反覆覆，只是可惜趕巧生意特別忙，實在是沒有時間完成。

幾天之後，等我終於得以坐下來打開郵件給他們抗議的時候，火氣早已消了大半。再仔細看郵件裡他們的話，他們說我用了Miracle的土，是錯的。原來在我提供的申請資料中，填了一個必需的表格，表格裡有一檔選項，是詢問用了什麼土。後來我才知道，這個表格很有玄機，他們給出的幾個選項都是不應該做的。正確的答案是，這幾種土，一樣也沒用。

當時我並沒認真考慮，就在Miracle一檔畫了勾，誰知這一下跌落到陷阱裡！我趕緊寫郵件，申明我根本不懂得什麼是Miracle，因為英文不好，理解有誤。第二天收到回信，信裡的人十分耐心地講解了Miracle的意思，原來是超市常見的一種花園土，其實我也買過，但是並沒有用在小苗身上。於是我萬分感激回信，感謝他的耐心及指導，並表達出我喜悅的心情。

誰知由此發生了天翻地覆的反轉，下一封郵件，玫瑰公司竟然同意了！要知道來來往往的郵件中，他們兩次斬釘截鐵地否決，最後一次甚至說已定案。這是為什麼呢？或許是我熱情洋溢、充滿感情的郵件感動了他們，給我回信說，他們很想滿足好客人美好的善意。此時我多麼慶幸沒有寫那封指責憤怒的信。

種花原本就是修心養性的雅好，為此弄得心情惡劣，說到底也不過一百多塊錢，實在不值。自己也是小生意者，深知目前經營的困境，看許多網頁留言，獲知玫瑰公司以前補償是很容易的。感同身受，理解萬歲。不管怎樣，今後還會在那裡購買玫瑰，妝點我的花園。