睽違將近兩年，上個月終於進醫院做例行的年度健康檢查。三管血的報告，隔天在醫院網頁個人帳號裡就顯現出來了。好膽固醇稍微低一點，三酸甘油脂超標，血糖 已經瀕臨前期糖尿病的臨界數值。我實在納悶，我並不常吃甜食，不吃冰淇淋，也不喝任何含糖飲料，何以致此呢？醫生說，雖然不需要用藥物，但是建議我減醣、減碳 水化合物，在運動上要再加強，若有需要可以約診營養師。

仔細想想，我早餐一定有麵包或穀類，午餐和晚餐不是米飯，就是麵條、米粉或是披薩等，更別提唾手可得的各種零食。雖然我甜食吃得不多，但碳水化合物真的太多了，食用後在體內轉成糖分，血糖自然升高，高三酸甘油脂就是這麼來的。

不想加入後遺症很多的「糖氏家族」，我開始了減醣大作戰。經過一個月的努力實行後，我減輕了五磅，血糖減少了十個數值，雖然離目標還有段距離，相信持之以恆，一年過後一定能恢復到健康指標。

我的減醣餐飲其實很簡單，就照著醫生的減醣、減碳水化合物和加強運動。網路上有個論述說，食用涼食能減少熱量。除了晚餐吃熱食外，另外兩餐我都是吃涼食，反正在美國多年，也已吃慣沙拉，而且中式餐飲也很多涼拌菜。何況現在是夏天，吃涼食並不是件很困難的事。

早餐是一杯牛奶、一個白煮蛋、兩份蔬菜 ，可以西式的沙拉或是中式的燙青菜，重點是都以鹽、黑胡椒粉和少量橄欖油調味，有時候添加不超過五顆的藍莓。中餐是大量的各式蔬菜、煮好的大紅豆或黑豆、一片用少量油和水煮的豆包或是一碗豆腐。晚餐則是蔬菜和魚。

下午想吃零食，有很多選擇，希臘優格加上芝麻粉和少許堅果，或用各種種子做成的挪威脆餅，不然就是乾的脆秋葵；這幾樣沒有或少量澱粉，主要是只含百分之一醣分。若真的想吃米飯，我會吃五分之一小碗的糙米飯，但是一星期不超過兩次。晚餐過後就不再進食。

運動方面，除了延續以往的每周三次二十分鐘走路，我加強到每周七天，每次三十分鐘，不再像以前散步走，改成大步走；每周三次做低度的有氧運動。

當成果呈現眼前時，我才知道以前的飲食方式真是自以為的健康。雖然沒有了喜愛的米飯和麵食，一個月來，只吃了兩片細細的芭樂和三片橘子，驚奇的是，我並不會有飢餓感，精神反而比較抖擻，整個人清朗許多。肚子和大腿都削減了一些，這實在是意外的收穫。

減醣大作戰才進行一個月，努力再努力，繼續朝健康的身體邁進！