美國 人有句話說，四十歲是人生走下坡的開始。我們辦公室替同事舉行四十歲生日派對的時候，掛的不是五彩繽紛漂亮的氣球，而是怵目驚心的黑色氣球，上面寫著白色的「走下坡」幾個大字。

向來不在乎自己年紀的小兒子要四十歲，開始有中年危機了。他說要是他早早體會到光陰流逝如此迅速，他大學時代，就不會一直待在宿舍裡讀書看電視，而會和朋友出去玩，享受青春的樂趣。他也很欣慰自從大學畢業後，能夠追求他當演員的夢想，他非常感謝我們多年來給他的支持和鼓勵。

他說他的朋友們都很驚訝，身為華人，他的父母從沒有逼他去學理工，而譲他追求他的演藝理想。因為會武術，他由特技武打入行，現在已經不再當打仔，而專做演員，在好萊塢撐出一片天。他擁有很難拿到的美國演員公會身分，經常在電影 、電視、動畫影片、聲音演員的各種領域展露頭角，我們都以他為傲。

我陪先生讀博士學位時就生了大兒子，若非有學生醫療保險 ，我們生孩子還會欠醫院錢呢。因為經濟的壓力，我們不敢再生孩子。過了五年，先生畢業了，我們都得到很好的專業工作，生活安定下來後，看到大兒子一個人怪寂寞的，決定再生一個孩子，這才有了小兒子。他出生那天，我半夜就開始陣痛，一直忍到清晨三點才搖醒先生，先生說如果陣痛沒有那麼密集，不要這麼早打電話請朋友過來照顧大兒子，要我再忍耐到天亮。我硬是撐到早上六點，才打電話請朋友過來幫忙。等到我們到醫院時，護士一檢查，說我已經快生了，連忙把我推進產房，我的醫生匆匆趕到，七點鐘兒子就出生了。

因為經濟環境改善，小兒子吃的用的都比哥哥小時候好多了，但他反而在青少年期因為過敏得了哮喘症。那個時代，小兒子嚴重的氣喘一發作，我們就得跑急診室，常常使我覺得兒子命在旦夕，暗地裡自責，沒有給他一個健康強壯的身體。幸好小兒子高中畢業後，哮喘病就不再犯了，加上他勤練武術，現在是身高六尺、強健、英俊的男子漢。

當年小兒子出生，我們非常高興得到第二個寶貝兒子，因此叫他「寶子」，我們很喜歡這個又甜蜜又順口的小名。自從先生走了以後，因為大兒子住得比較遠，不能經常回家，小兒子住得很近，他幾乎每天晚上都開十分鐘的車子過來看我，陪我聊聊天才回去。他說自從爸爸走了以後，他深深體會到人生無常，他要緊握眼前的一切，常來看媽媽，免得將來後悔。這是我聽到的最溫暖的話語。

寶子，媽媽和天上的爸爸一起祝你四十歲生日快樂。