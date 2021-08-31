啊！都忘了該用哪把鑰匙開辦公室的門了。隔了一年五個月，總算又見到自己的辦公室。

一切和我離開的那天晚上一模一樣：桌上堆著的文件、兩個電腦螢幕、我們一家四口的照片，完全沒動過。白板上留著我寫下的工作 ：下個禮拜該交的投影稿、該寫的程式、該回人家的問題，墨跡又乾又硬。

一年留白的辦公室最明顯的痕跡，就數那張二○二○年的年曆。如今二○二一工作年度都快走完了，現在有沒有今年的年曆可掛，或許也沒多大關係了。最讓我訝異的是牆上掛的老鐘，一年多了，電池居然還勤守職位，秒針滴答滴答地走著，還是老朋友可靠呀！

其實平常周末我也總把電腦背回家做事，所以最後一天下班時，對於第二天開始在家工作的規定，我並沒有多特別的感覺。我帶上了門，下了樓，一步一步走過中庭的廣場，和三隻鹿群的鹿爸爸鹿媽媽對望了一眼。快到停車場時，腳邊一隻臭鼬鼠一溜煙鑽進下水道的欄杆底下。一樣，沒啥不同。

車開出大門，碰上常輪夜班的老門衛，正想說「See you next week！」才覺得不對。所以，下禮拜就不用上班了？應該不會太久吧！我樂觀地揚起聲，和他擺擺手，「See you soon！」沒道理嘛！早上還要大家開始戴口罩，下午就急著把人趕回家，說「不准」來上班了。來辦公室上班還錯了？這世道怎麼反了？

在家工作最明顯的不同就是會議多。大小議題、系統測試、老闆心戰喊話，都得開會，星期一到星期五無一倖免，有時連中午吃飯時間也擠進一個快閃會議。我同時參與兩個太空 任務，有時開會有衝突，不得不做出選擇，我都不知道咱啥時變得這麼搶手？

我和老公都在家工作，他用書房，我只好窩在臥室旁邊的桌上「上班」。我的SMAP地球任務計畫，本來得坐上操控台給太空船下指令的程序，全排進即時自動發令模式。例行的小任務，輪到我值班時，就在我床頭枕邊，遠距操控監測，圓滿達成。

疫情 期間，聽說有些同事的父母遭疫情吞噬，有些好友趁勢退休。碰上如此大規模的傳染病，我不禁唏噓，在眼睛都看不到的病毒前，人類竟弱如螻蟻。本來以為幾個禮拜就可返工的避疫，居然也熬了一年多，還不見盡頭。

坐在辦公室的椅子上，我環視著周圍的大書櫃、書架和抽屜。都說女人的衣櫥裡，一年沒穿的衣服，就大可丟了，我慢慢起身，開始了對過去的割捨，兩個回收箱漸漸被我裝滿。今天就這麼著，丟掉舊包袱，珍惜眼前的人事時物，重新出發吧！這就是我二○二一年第一天上班做的事。