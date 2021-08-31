圖／原志

我先生的表妹在朋友圈曬了一盆剛從院子裡採摘的桑葚，個個水靈靈的，紫得發黑，晶瑩剔透，彷若一盤黑珍珠，看得人口舌生津，垂涎欲滴。印象中她新居的前後院子不大，雖然打理得很漂亮精緻，但並沒有看到高大的的桑樹，哪來的桑葚呢？直到加拿大國慶日，表妹邀請我們幾家親戚去她家過節兼慶祝疫情 階段性解封，我才看到她家桑樹的廬山真面目。

原來她家的桑樹，竟然是我在街上隨處可見的一種雨傘形狀的樹，我過去的義大利 老鄰居門口就種了兩棵，他們把樹修剪得像兩把大遮陽傘一樣，在車道邊亭亭玉立，煞是好看。現在鄰居後院也有一棵，其中一部分樹冠跨過籬笆垂到我的院子裡，可是我卻始終不知道那就是桑樹，因為它們只有大約一米多高、垂直光溜的主幹，頂著一頭下垂的枝葉。關鍵是這些街坊鄰居的桑樹從不長桑葚，所以我總是把它們當作觀賞植物，從來沒有把它們跟我小時候見過攀爬過的桑樹聯繫起來。

我老家的小學操場邊，曾有一棵枝繁葉茂的大桑樹，陪伴了我們整個小學時期。那時候一般都是男同學們爬到高高的桑樹枝上，使勁地搖晃和蹬跳，搖落一地桑葚，我們女生在樹下撿桑葚吃，大多時候被桑葚酸得眉毛眼睛皺成一團，還是樂此不疲。那年代生活貧困，食物匱乏，桑葚總是等不到完全熟透就被搖光摘光了，所以記憶中的桑葚味道是酸多過甜的。

表妹家的桑葚卻非常甜。她的兩棵桑樹矮矮的，毫不起眼地矗立在車庫邊，桑葚觸手可得，所以都是等到每一顆都熟透了才摘下來。有道是「參差紅紫熟方好，一縷清甜心底溶」，熟透的桑葚一顆顆紅得發紫，紫得近黑，吃起來甜絲絲地沁入心脾。不過小時候那種酸澀的桑葚也有其獨特魅力，那就是回味悠長，令人難忘。

吃過了表妹送的甜桑葚，勾起了童年的回憶，也吃出了一個問題：為什麼我所見過的桑樹都是不結桑葚的？表妹說北美的桑樹有雌雄之分，能結桑葚的都是雌桑樹，絕大多數人家種的都是雄桑樹。

我迫不及待地把認識桑樹的趣事講給我的一個好朋友聽，見多識廣的她不僅早就認識了這種不一樣的景觀桑樹，還給我講了一個雄桑樹變雌桑樹的故事。

原來她有一個在美國 的朋友，幾年前換房子的時候，新居有一棵不結桑葚的桑樹，男主人起初並不知道那就是桑樹，因為其枝條下垂，一度以為是柳樹。有一天，偶然看到街上一家鄰居門口，有一棵和自家一模一樣的樹，樹冠下結了很多桑葚，他才知道原來自家門口的樹也是桑樹。

但他看到鄰居的桑樹能結桑葚，自家的桑樹卻不能，心裡很是羨慕和不解，就常常琢磨著怎麼才能使自己的桑樹長出桑葚。有一天他突然靈機一動，悄悄地從鄰居那兒剪了一截桑枝，嫁接到自己的桑樹主幹上。他精心養護，又是包紮又是澆灌營養液，第二年這截桑枝不僅在嫁接的桑樹上活下來，而且成功地使桑樹改變了性別，從不能結果的雄桑樹，搖身一變成為一棵果實累累的雌桑樹。

聽了朋友講的桑樹「變性」故事後， 我每次從那些不結桑葚的桑樹人家門口走過時，都有一種想去敲門告訴他們怎麼給桑樹嫁接枝條的衝動。