我們這一個自行車隊年齡早就已經坐五望六 ，有的甚至做了爺爺、奶奶。今年突發奇想要開始騎越野車，經過名師指導訓練一番，跌的跌、摔的摔，也有送進救護車的，但是越戰越勇，此間仍舊樂此不疲。

通常領隊都是比較年輕的，不過也四十好幾。這次的領隊上回還摔進了醫院，這一回就要帶著大家進入中級班的路線。以前知道，滑雪 有初級路線、中級路線，以及難度最高的黑色路線，現在才知道原來越野車也有分這種三等級。領隊在發布信息的時候講得十分清楚，這一次不能有初學者參加，因為路線比較難，一句話就嚇走了一大半騎士。

看看隊上各個回答的都是「有事不能來」，能去的人似乎所剩無幾，心想我不入地獄誰入地獄？於是便大聲呼及「我來！」果不其然，既然連我都出馬了，開始七七八八有幾個人報名。

一大清早，心裡在鬧嘀咕，穿上車衣還在心中禱告：只要不跌跤什麼都可以！早早到了集合地點，先在停車場練練車，畢竟已經一個月沒有騎越野車了，其餘的隊友珊珊而來，七男三女，一共來了十位不怕死的，與平常人數大大減少一半以上。

領隊集合大家，他十分負責地已經把全程的路都已經走過一遍，告訴我們哪裡有上坡，哪裡是下坡，哪裡路寬，哪裡路窄，有許多髮夾彎，要大家必須要提高警覺小心通過。我們越聽越害怕，但是還是奮勇向前行！你瞧我、我瞧你，大家相依為命，就往山裡面一路騎進去。

先是上坡，大家一路氣喘如牛，天不怕地不怕，就怕上坡換錯檔。還沒騎到頂，早餐大概已經全都耗光了。接著進入深山，景色越來越美，可是不敢大意，眼睛睜得大大的，看著輪子下面的路，有的高低不平，有的亂石到處滾，有的時候是樹根翹出來，一路顛坡。有時候什麼也看不到，因為戴著太陽眼鏡，再加上樹蔭底下，漆黑一片。

期待已久的髮夾彎終於上陣了，說也奇怪，越是在轉彎處就越多砂石。越野車輪子一遇到砂石，就沒有附著力，打滑的打滑，煞車也不靈。果然在第一個髮夾彎，在我前面的女騎士就摔了個大筋斗，我趕快從她身旁的一點小空間繞過去。

接著隊伍越拉越長，聽說後面的那位小姐也跌了。來了三個女生，已經摔了兩個，下一個可不就輪到我了？我眼大心細，看清楚每一塊石頭、每一條土路，再慢都無所謂，就是千萬不能跌。穿過樹林、經過深山，再繞到湖邊，山川壯麗，無敵美景，可是一眼也不敢多瞧。沒完沒了的髮夾彎，有的甚至於是一百八十度，輪子都快轉不過來。看著旁邊的懸崖峭壁，知道下去了肯定是沒有人救得了的，只有硬著頭皮往前行。要倒也只能倒在山壁上，絕對不能掉下萬丈深淵。

領隊前前後後照應著我們，不停點名，也在路的交叉處等待，確定每一個人都安全到達每一段路線，再加強解釋前面的路況又是如何。大家越戰越勇，我們這一群不是初生之犢不怕虎，而是明知山有虎，卻往虎山行。我們隊裡面跌過的人也不少，有人一跌，三個月便不能回來，也有人跌到腦震盪， 十年都不敢再騎越野車。但是更有人樂此不疲，越戰越勇，是不是要抓住青春的尾巴？

全體隊員安全回到停車場，大家都鬆了一口氣，每人獎勵禮物一份，大聲說話、走路有風、盡情歡笑。接下來就是一起大碗喝酒、大口吃肉，活著走出來，生命真是美好！