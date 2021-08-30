當初在舊金山買房子時，由於只是個新移民，對美國 的法律一無所知，所以房地產經紀給我灌輸了很多法律常識。其中我記得最清楚的一項就是：你家門前的人行道雖是公共財產，但是行人路過，若因路面不平而絆倒摔跤，引起法律訴訟，你就得負責賠償，責無旁貸。

在此住了三十幾年都相安無事，前幾天外出返家，將車子在路旁停好走回人行道時，赫然發現地上排水道的人孔蓋竟不翼而飛，於是地上出現了一個大洞。我本在想是否應該打電話給市府的工務局申請修復，鄰居告訴我，這個部分屬於我持有財產的範圍，必須我自行修復，使我真是頭大，我一個女人家到哪裡去買這種材料安裝呢？

情急之下打電話給兒子討個主意，他馬上告訴我了對策。首先叫我用手機 拍張照片，然後量好長寬尺寸，到五金行去看有沒有得買。

於是我乖乖照做，買了一塊熠熠發光的金屬片回來。

我卻猶豫不前了，因為朋友在電話中告訴我說：「現在疫情期間，社會很亂，金屬原材料的物價上漲，所以宵小就想到偷所有的金屬物質去變賣，你的人孔蓋定因如此被人偷去的。」那麼一塊已經生鏽的舊金屬片都被偷去，我這個很顯眼的新片放上去，不還是會被偷嗎？問題是我如果不把那個洞孔蓋上的話，若有人踏進去摔跤，我就會捲入法律賠償糾紛，更會是因小失大。

在我天人交戰之時，我順道走去檢視所有鄰居的門前孔蓋，竟然發覺所有的孔蓋都因金屬年久腐蝕生鏽，有的螺絲釘早已不見了，卻從來無人注意此事，只怪我平時疏於防範。於是我挨戶去按門鈴，請鄰居趁天黑以前找個螺絲釘把孔蓋拴緊，勿為宵小得逞，陷我覆轍，做完這件事後，我就覺得心安理得地準備動手安裝了。

我拿出以前回台灣 時買的一管萬能強力膠，把它擠在金屬片的周邊及螺絲釘上，安裝好後我又拿手機照相存證，以防日後再有遺失的話，就可向市府或保險公司交涉。這種意外實在是防不勝防，非我個人之過。