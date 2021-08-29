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招牌森林

龔剴
圖／龔剴
圖／龔剴

單看「森林這個名詞，每個人都知道是在一大片土地上生長很多樹木的意思。那麼「招牌森林」又是何方神聖？

三年前，喜好旅行的二女兒陪我做一個從洛杉磯駕車遠征北冰洋的壯舉。到達阿拉斯加公路的中點Watson Lake市，她告訴我這是一個特別的城市，可以將自己的一個紀念品釘在附近公園的木桿上做為紀念，我一時沒弄清楚是什麼意思。

尾隨她的腳步，走進一個巨大木門框，Sign Post Forest三個大字橫貫其上。走進去，面對著數不盡十五呎高的粗木桿，每根上面皆釘有各式各樣的招牌，尺寸大小皆不同，這一片奇特的區域七拐八彎望不見盡頭，也看不到來路，再加上原來就有很多高大的松樹，頗有進入茂密森林之感。

女兒是有備而來，她拿出一塊以前在德州工作時的汽車牌照，拿出榔頭，準備找空位釘上。我四處逛逛，看到最多的是美國各州的城市名稱、私人汽車牌照、街道名稱、世界各國國旗、某先生某女士結婚到此遊、某某家族到此一遊、某公司同事到此一遊等等。有些自造的木板顏色已退，很有幾年歷史，還看到一個破車胎掛在柱子頂上。少不了也有兩岸三地送來的中文招牌，寫上人名、時間、來自何城市。

走進附近遊客中心辦公室，說明這個小鎮如何演變成為一個招牌森林的起因。原來是二次大戰期間，美國為了抵抗日本人從西部阿留申群島往阿拉斯加入侵，一九四二年三月開工興建阿拉斯加公路。由於工程所在地皆為濃密森林及沼澤地，夏季蚊蟲特大，冬天酷冷冰寒。羅斯福總統下令兩萬七千軍民，外加七千機械車輛日夜趕工。到達一個大略中點的加拿大小鎮Watson Lake，一名遭受工傷的小兵在休養期間，被指定做一些輕鬆的工作。該小兵在思家之餘做了一塊招牌，將他的家鄉Danville伊利諾州，以及兩千八百三十五哩字樣，用油漆寫在一塊木板上，表示他的家鄉在兩千八百三十五哩以外，釘在一棵樹幹上。不久之後，其他遠地派來建道路的官兵一個個如法炮製，將自己家鄉的名字及哩程寫在木板，釘在樹幹上，從此之後各式各樣大大小小的招牌慢慢加多。

如今這個僅六百餘人的小鎮，為了招攬世界各地來的觀光客，擴大這一片招牌森林達數畝大，辦公室還提供釘子及鎯頭工具，供觀光客使用。我看到牆壁上釘了一個大大的看板，統計招牌的總數，最早有紀錄推回到一九八八年，有六千多塊；二○一五年，到達八萬兩千多塊，我估計現在應該有九萬塊之多。

我認為這個招牌森林算是個奇觀，能將自己的任何種類招牌釘在這裡一定很酷。

但必須自己駕車或騎車千里迢迢遠征阿拉斯加半途的一個順便景點，沒有任何公私巴士或火車能到達，是考驗前來遊歷人員意志力最好的方法。

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