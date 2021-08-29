從來就不會畫畫。印象中最後一次畫畫，是在初中的美術課，老師拿了一個畫架，上面放了一塊布垂下來，布上面放了一些水果，要我們做靜物水彩寫生。我根本就沒辦法把立體的靜物畫在紙上，現在回想起來，要是當時有手機 照一張相，我也許比較能夠從平面的照片複製出一張平面的畫。

六月時，看到世界日報上的名畫臨摹線上畫畫課，標題是「體驗大師的創作之旅，向後印象派大師梵谷致敬」。因為我五月就買了票，要在十一月去看梵谷的沉浸式場景立體名畫展覽，所以一看到是臨摹梵谷的畫，馬上就報名了。

七月初，很興奮地到畫材行去買畫筆、帆布，還有壓克力顏料。女兒是學過畫畫的，她知道我報名了梵谷的臨摹，說她也要來一起畫。七月十五日是第一次上課，女兒坐在我旁邊，陪我這個從來沒有經驗的新手開始畫畫。

我們畫的是梵谷最有名的作品「星夜」，老師先放了一首英文歌曲Starry Starry Night，並指引我們了解梵谷一生的故事才下手。因為是新手，在上課前完全沒有心理準備，也沒有想到應該先去硏究一下他的畫。但是在老師的指引下，我居然可以畫出一幅簡單版的「星夜」，也許是年紀大了比較放得開。

第二堂課我們畫向日葵。這次是先生陪我一起畫的。老公是工程師出身，他會畫畫，也會畫漫畫。我這次比較有心得了，知道要拿一張紙和鉛筆，先欣賞梵谷的原作，再觀察老師提供的簡單版本，然後用鉛筆在畫布上打底才下手，畫出了我自己版本的臨摹梵谷的向日葵。

老師說不要刻意去模仿或比較，就放手去畫，就好像我們的人生一樣，每一個人都是獨特的，每天畫出來的畫都不會是一樣的，那就是你自己的畫。我覺得她的話很有療癒效果，尤其在疫情 期間，大家心裡悶悶的，好像都要得憂鬱症。畫完以後，我忽然覺得只要願意做，我也可以成為一個畫家。

最近在散步時，看到日落的雲海夕陽，每樣映入眼簾的景象，感覺都可以變成一幅畫。那天看到日曆上一張海邊蘆葦花，我覺得我也可以畫，拿起鉛筆就開始起草，然後再拿出彩色筆把它上色，自己看了越看越滿意。接著要畫鳶尾花，我們已經在上禮拜去蓋蒂美術館觀摩了原作。

到了半退休 之後，我才發現，原來我也是會畫畫的人。