馬里蘭州麥基·貝秀斯野生物種區（McKee-Beshers Wildlife Area）裡的向日葵花正盛開著，七月底我終於去一探花容。身為住在此地三十餘年的本地人，我這才第一次去，算是拜疫情 之賜吧！

麥基．貝秀斯野生物種區占地近兩千英畝，是混合型的棲息地，區內植物種類繁多，基本上「無人管理」。區內的向日葵園是由馬州 自然資源廳每年春季播種，主要是要給哀鳩（mourning doves）等野生動物提供食物來源，公眾可免費進入賞花、健行、騎車，但嚴禁採摘任何植物。為維持原始生態，該區沒有廁所、休息椅、野餐桌等人工設施。每年九月至年底開放打獵，打獵時間也有限制，以期維持自然生態的平衡。

照著指示，我與友人先抵達三號葵花園的停車場，停車場很原始又不大，遊人不多。停車後，走進去，一望無際皆「雜草」，哪有向日葵呀？似乎不得其「園」而入。停車場旁有一張地圖，有遊客在地圖前邊看邊怨著：「這標示太不清楚了！」

再前行了幾分鐘，忽見不少車子停在道路兩旁，就是這了吧，人多的地方準沒錯。路旁停了車後，我們就跟著人群的方向走去，之後拐上另一條路 ，路邊停滿了長串的車子，且人越來越多，令人懷疑，都市內的人潮都來到這了嗎？

原來這是二號園。田園挺大，烈日當空，走了半圈，也挺累的，待久了，人的感覺也「疲乏」了。踏青賞花的觀感倒有不少：葵花太少、「雜草」太多，圖片裡一片美麗的花海在哪？遊人太多，嚇人也嚇壞了向日葵，不少花被折斷、破壞；還見一小小女孩尿急，就在路旁就地解決了。

遊畢，聽到某一攝影 師說，還是一號園的葵花好看又壯觀，我們還有些體力與期待，便又開往一號園。一號園的遊人少了至少十分之九，令人安心！走往葵花園的方向，首先穿過兩個很大的池塘，池面廣闊，塘內的蓮花、荷花雖已花落，仍有許多各式各樣的水生植物，點綴著夏日的綠意繽紛；池塘裡傳出此起彼落的蛙鳴蟲叫，像是迎賓的合奏曲，予人心曠神怡。隨後，路過一區區的大豆田、玉米田、「雜草」田（恕我五穀難分），之後終於到了葵花園。

朵朵大圓黃花，並列挺立，花海一片，令人眼睛一亮！此園雜草甚少，葵花不僅多又高，品質亦佳，受遊客破壞的也少。眼前葵花千姿百態，方向一致，有的含苞待放，有的含羞垂眼，有的昂首挺頸，有的垂老載籽，不少蜜蜂在花海裡串門子，上演蜜蜂與葵花的親密接觸，友人興奮地喊出：「終於看到了真正的葵花海了！」

葵花園踏青，感受到野生園的魅力，見識了數大的黃色就是美。