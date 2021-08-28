第一次見到玉蘭花，應該是在孩童的時候。那時候到菜市場買菜，經過某些攤位，總是聞到一股清香的花香，原來這就是玉蘭花的花香。賣花的人，把一朵一朵的玉蘭花排得整齊地放在一起，說也奇怪，這一小朵一小朵白色的花，居然花香四溢，香味撲鼻。

長大之後，到美國 求學、工作，整天忙忙碌碌地生活，壓根兒把玉蘭花給忘了！

一年前，有位好友因為要回台灣 一段時間，他們家後院有一棵盆栽的玉蘭樹，需要有人照顧，於是這棵玉蘭花樹就搬到我們家的後院由我照顧。說真的，我對照顧植物並沒有什麼經驗，這位朋友說玉蘭花需要水，但不能太多，也不能太少，他又說植物需要的就是陽光、空氣和水。這位朋友所說的，我不明白，因為需要多少陽光多少水呢？什麼叫做水不能太多也不能太少？在這不明白之下，只好自己尋求答案了。

這棵玉蘭花的樹不高，只到我肩膀，我把它放在有屋簷的窗戶旁，白天早上，可以曬到太陽，晩上因有牆可以擋住風，所以冷風也不會直接吹到它。它就在窗外，所以透過玻璃窗，我隨時可以看到。

冬天時，不知道是為什麼，樹葉一片一片枯乾掉下，最後只剩下幾片葉子掛在樹枝上。心想，是不是水太少啊，然而我還是兩三天澆一些水，希望它能茁壯。可是它依然故我，沒有好轉的跡象。

到了春天三、四月，看到樹枝上有一些新芽冒出來，慢慢地新芽長大變成樹葉；不多時，樹葉和連結的小樹枝之間長出小芽；慢慢地這個小芽長大，成了花苞；幾天後花苞長得更大，等到花苞外面的花夾脱落，就看到了一朵白色的玉蘭花。當花瓣打開一點點的時候，我就把花摘下，放在室內，室內花香四溢，它的香味使我好想念台灣，又讓我回憶起童年時在菜市場裡走過的情景。

今年夏天，因為有陽光又有澆水，枝葉茂盛，花開不斷，於是我就想要送玉蘭花給朋友，一起分享。我將花放在小塑膠袋裡，送之前，我會先打電話問朋友喜不喜歡玉蘭花，我可以送她一朵，她們的反應都是說：「我好喜歡，玉蘭花好香哦！」於是我便開車把花送到她家。

看著她們收到玉蘭花時，驚喜的樣子，很令我高興。特別是在這疫情 期間，大家被隔離，如果可以帶給人們一點快樂，那是多麼高興的事！