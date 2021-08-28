好友陳醫師邀我們去他的農場遊玩吃飯，我們欣然前往。因夏天高照的炎陽，陳醫師還特地關照，下午四點見面。

按GPS導航，車跨過了一個精緻的小橋，抵達了這個離市鎮不遠、有五十四英畝的農場。一幢兩層樓、頗有莊院氣派的紅磚樓房，矗立在我們眼前。農場內還有馬棚和草房，草地上有木柵欄圍著的羊場和牛場，遠遠望去，可見悠閒的羊群和牛隻，呈現一派典型田野風光。我心想陳醫師的這個農場真是既有近市鎮的便利 ，又有鄉村田園的逍遙呀！

我們先參觀了他的主樓，樓內整潔典雅，所有家具都是古色古香，似乎都是這座一九二五年建築的原始配備，連裝飾的照片和雕塑 也都是有歷史年頭的。

稍稍聊了一下，陳醫師夫婦即邀我們一夥人進入廚房坐定。在美國 開放式的中央灶台前，他自己動手已擴建了和灶台相連的兩個半圓形餐桌，酒吧用的高腳椅八個，正好圍了一圈。閃亮的黑漆桌面上擺了八副正式餐具，不同的是，每個主菜盤上再套疊了另三個盤子。

陳醫師圍上圍裙，說我們早點吃飯，趁天還沒黑可參觀一下農場。我感到有些不解，按傳統習慣，來農場不是都應該自助燒烤嗎？大家自己動手，牛排、玉米、雞串等等一個一個往上烤，然後就著啤酒和可樂，填滿肚子。看著面前精緻的餐具，我確有受寵若驚的感覺。

隨著葡萄酒，我們打開了第一個蓋盤，那是一個雞凍配半個櫻桃和小綠葉。一口量的雞凍上口，鮮和爽馬上調動了我的味覺和食欲。大家又打開第二個蓋子，又是個帶裝飾的擺盤，兩個半剝開殼的雪蟹腳，蟹腳很新鮮，肉是一絲一絲的，讓你去慢慢欣賞它細膩的鮮美。

收去蟹盤，露出一個西餐用的湯盤，白瓷盤中間一個黃月亮，那是南瓜羹。陳醫師叫我們且慢動手，他端上一個盛了水的小鍋，又在一個個大的生鮮干貝上用刀畫花，再放入沸水中一汆，然後每人一個放入我們的黃月亮中，黃月亮中開出一朵肉色的白菊花。白菊花和黃月亮是又嫩又鮮，入口即化。

再撤去南瓜盤，下面是一個空盤，陳醫師叫我們稍等一下。他又打開了一個蒸鍋，取出一個個小碗，然後朝我們盤子中合撲一放，又是一道菜，粉蒸小排，南瓜打底，粗看真像個栗子蛋糕呢。

菜就這麽一道又一道上，連最後一道細竹糯米冰淇淋一起算，差不多有十道菜。我們個個大呼大開眼界，大飽口福，真是米其林三星 的範兒呀。我看他在切鱈魚塊時，刀法嫻熟，完全像個日本刺身廚師。他說他愛廚藝，我說你已創造了新廚藝，至少你的餐具預設與眾不同，讓人們有期待感和驚喜感。

他的農場內有一條河可以划船，還有射擊台可練槍法。最令他自傲的，是他一個人獨立建造了兩座小橋，一座木拱橋和一座天然石塊橋。見到木拱橋時著實讓我吃驚，因為美國有各種現成木材，但絕沒有現成符合造橋弧度的拱形材料。他笑著告訴我，他是如何利用土辦法，巧妙地將手臂粗的木料彎曲成形的；石橋的石塊都是農場裡自然形狀石塊，他又是如何找到它們合適的平面和大小，將它們拼砌成橋的。

我看著這位很久未見面的朋友，內心有一個感觸：原來熱愛生活的人，總是能把辛苦變成快樂，並把快樂傳遞給了朋友。