七月的一個星期日，一個以前去跳舞的地方重新開幕舉辦舞會。距離上次我們來這裡跳舞，有一年多了。這個地方由一個舞蹈名師主持，他的教學陣容堅強，來參加舞會者高手如雲，我每次去都戒慎恐懼。記得我初出茅廬，第一次去的時候，還想到武俠小說裡外來的武功高手，會被寺廟裡掃地的青衣小童打敗。那時對這裡出入的人物，都很尊敬。

這次是疫情 解封之後的第一次舞會，門口的接待員要驗明來賓打疫苗的紀錄，才准入場。這樣很好，因為舞蹈班上課時，男女學員有近距離的肢體接觸，如果因此染病，就划不來了。

當晚主辦人請來上課的老師是有名的，老師小時候應該練過芭蕾舞，一個西岸搖擺舞的繞圈子走，他可以教出三種「走」的舞步。前兩種是給女生用的，一種是雙腳走在身體重心之前；另一種則雙脚走在身體重心之後，兩種都不是人類平常走路之法，不簡單。老師說他搭乘紐約市 的地鐵 ，在車廂站著沒事時，就順便練這種舞步，每次練都吸引了同車廂乘客好奇的眼光。

我這次出來跳舞，已經不是疫情之後的第一次。第一次時，發現疫情前會的許多複雜的招式都忘記了，經過幾次舞會的磨練，記憶恢復不少。這晚和我跳舞的有位老中女士，她跳舞的天分極好，不過她才復出江湖不久，有些招式還不是很熟，跟我剛出來時類似。當晚，每次她幾乎完美地接完了我複雜的招式，都會問：「剛剛有沒有跳錯？」我自然給她好評，舞林奇葩，跟一般人當然不同。

另一位洋人舞伴，本來我們是師出同門，不過她仍在上課，最近她在師父那裡改練男生招式。我跟她使出一些複雜的招式，她心裡壓力很大，因為輪到她帶領時，她也要會使才行。很多西岸搖擺舞的招式，跳起來時，看起來男女很有默契，其實全都是男士們以外人看不出來的微小動作在帶領舞伴，才會有搭配良好的演出。

今晚最大的收穫是跳「俱樂部兩步」時，有一個招式，本來是完全不記得了，跳著跳著，就恢復記憶。跟熟悉的舞伴跳舞，就有這個好處。如果燈光、舞池都熟悉，忘掉的招式就自然而然地回來了。

參加舞會，跟一年多未見的老朋友們團聚，本來就是一大樂事，如果還能把疫情前的跳舞招式恢復記憶，那就更為無價，是個令我回味的夜晚。