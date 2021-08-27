在美國 居家過日子怕什麼？不是堆積如山的衣服，也不是每周一次的大掃除，而是動不動就堵塞的排水口。

夏日炎炎，天氣悶熱的一天，廚房先是彌漫異味，繼而下水道堵塞，水漫金山。妻子捲起衣袖，拿著抽水皮撥子，先把下水口用抹布堵上，然後把堵塞的洗碗池裝滿水，再用皮撥子在下水口上下推壓，想利用氣壓使堵塞物鬆動。看到妻子累得滿頭大汗而收效甚微，讓我心疼不已。時值夜深勸其休息無效，直到皮撥子破損罷工，我們望池興歎。

第二天，我試著改變「君子動口不動手」的陋習，像隔壁白人鄰居一樣，自己動手疏通。我臨時抱佛腳，上網搜索除堵妙招，然後按圖索驥，趴在地板上，先撤下排水彎管清洗，再用塑料倒鉤伸進管道疏通，塑料條上有一排尖銳的倒刺，一不小心把手也拉出了血印。最後，將半杯洗衣粉倒入出水口中，再用熱水沖洗，反覆幾次試圖沖洗掉油污，順利排水。折騰半天後，試水時竟然流水不堵了。瞎子摸象讓我大喜過望，受到妻子表揚使我沾沾自喜。

然而，兩天後仍然堵塞，只好再次自己動手。俗話說「工欲善其事，必先利其器」，我們去家得寶購買工具。一個慈眉善目的銷售老師不厭其煩地啟蒙疏通管道的知識，並幫我們挑選了一款五米長的疏通神器。回家後，我馬上現買現賣，匍匐在地上，艱難地一寸一寸將帶刺鋼絲推進長長的下水道中，再用轉盤絞動出來，仍然沒有發現有髒東西帶出來，可能是堵塞物在更深處，又是埋在牆壁上的隱蔽管道，看不見摸不著。

我們已經盡力而為、束手無策，雖說找一個下水道疏通工人，動輒四、五百的價格，也只能咬咬牙認了。好在專業公司二十四小時營業，接通電話一個小時後，一個戴著口罩 、身穿維修紅工裝、套著紅腳套的帥氣小伙子就上門服務。

他了解情況後，打開服務手提電腦，顯示疏通堵塞收費的四百多和五百多的兩種標準，讓我們挑選。價格相差不大，急需解決這個老大難問題，我們選擇了後者。帥哥馬上從車上拿出幾十米、略小於水管且中間噴水的專業鋼絲，和一台小型馬達，一邊拆卸水管，一邊回答我們的問題，並現場示範疏通管道的方式方法。

他先把鋼絲推進排水管道，當推到堵塞物前時，再打開馬達和水開關，用高壓水沖走堵塞物；並在收回鋼絲時，帶出被沖散的髒物，讓管道暢通無阻。鋼絲頂端有微型攝像頭，還可讓用戶查看即時疏通下水道的實況錄像。

痛定思痛，總結經驗，我認為為疏通廚房堵塞，勞心勞力花錢買教訓仍然值得。不但讓我學到了疏通堵塞的技能，而且讓我了解了之所以堵塞，是因為我心存僥倖，認為廚房裡裝有廢棄食物粉碎機，可以解決廚房下水道的堵塞問題，日積月累讓隱藏性的居家「髒」害發威。從而重視防患於未然，平時要多多利用食物殘渣粉碎機，定期及時清理下水口，並用除污藥水每月往注水口滴幾滴，就能花小錢省了大麻 煩。