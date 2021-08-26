我喜歡釣魚 ，一年四季都在釣，已是生活不可缺的一部分。釣的魚有大嘴鱸、黃鱸、克萊比、窩賴、鯰魚、鯉魚等淡水魚，還有每年四月中旬至五月中旬，從海裡來到內河來產卵，而後返回大海的條紋海鱸（Striper）和銀鱸（White perch）。條紋海鱸本不容易釣，加上牠享受保護的法律條款又多又苛刻，就犯不上為釣此魚費心思，願者上鉤去吧。好釣有樂趣的是銀鱸，一種長十五至二十公分，肉質鮮美，白白淨淨的小魚。

很湊巧的是，垂釣銀鱸地點都跟橋有不解之緣。波托馬克河的釣點在鏈橋，這是波托馬克河穿過華盛頓特區小瀑布地段的一座重要橋梁。始建於一七九七年，當時是由木頭製成的，此後多年，造橋材質幾經變化，其中有由鏈條製造，得名鏈橋。

我們常去華盛頓一側釣魚。那些魚從大海長途跋涉來到河口，再逆流而上，穿激流，越亂石叢生的淺水灘，歷盡艱險，尋找產卵地。此刻牠們饑不擇食，不挑不揀，什麼都吃，於是，垂釣者用最廉價的蚯蚓來迎接牠們，換來的是豐厚回報。此時，是垂釣者充滿歡樂的季節；此地，是垂釣者流連忘返的地方。

春走夏至，銀鱸撤離，熱鬧歡笑的垂釣點也頓時沉寂下來。不過，釣友老李與我，早已策畫好追到海邊去釣的行動方案。行動的箭頭直指離家兩百公里外，遠在馬里蘭州 的斷橋（Old Choptank River Bridge）。

斷橋也叫康橋，位於馬里蘭州東部的一個小鎮，喬普坦克（Choptank）河流經這裡注入切薩皮克（Chesapeak）海灣。河上有兩座橋，一座建於一九三五年、現已廢棄的雙向兩車道的鋼筋混凝土橋，即康橋；另一座雙向四車道新橋。新橋通車後就在舊橋主航道處炸斷，得名斷橋，並闢為垂釣公園。橋上只可步行或騎自行車，置有若干可移動簡易廁所，成為一處釣魚聖地。

在斷橋可釣的魚有多種，多而好釣的還是銀鱸，一年四季都可以釣，成為男女老少垂釣者施展技藝的場所。

每次去斷橋釣魚，我們都要在途中尋找垂釣銀鱸餌食。那些回到海裡的銀鱸，口味一下子就刁了起來，用蚯蚓對付已經無效。我們不是到水草茂盛的河邊撈小蝦，就是到漁具店買蟶子，都是最有效的餌食。

斷橋長三公里多，作為釣魚棧橋，其奢華、壯觀、完美、舒適程度，無以倫比，或許是獨一無二的。當把掛有小河蝦或蟶子的鉤組投到橋下水中，通常在鉛墜落底一、二十秒內，就會有魚來爭搶吞噬餌食，且雙鉤上魚機率極高。說斷橋是釣魚聖地毫不過分。

放眼遠眺這座壯觀的垂釣大橋，思緒像一架水下攝像機在橋下水中掃描，啊！穿梭或棲息的魚是何其多啊！釣者個個滿載回返情景足可佐證。

一次遠釣耗時十一小時左右，累嗎？釣友老李與我共同的回答：不累！只有興奮與滿足。這種好心情會持續多天，當此心情將要消失時，下一次的遠釣計畫及其準備已完成，只是在等待理想的天時。