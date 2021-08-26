最近，小朱來看我和老伴，送來兩盆非常漂亮的鬱金香，一盆深紫，一盆明黃，色澤鮮艷，妖嬈華貴，玲瓏可人，堪稱雙嬌雙美。紫色鬱金香代表愛、愛心；黃色代表明亮、開朗。

我和老伴都非常喜歡，早晨起床後和晚上睡覺前，都要在兩盆花前觀賞流連，澆澆水鬆鬆土，看著兩盆神采奕奕的鮮花，心情愉悅，精神倍增，彷彿年輕了許多，頗有返老還童的感覺。在我和老伴眼裡，這不僅是兩盆普通的花，而是小朱對我們的關愛，是小朱火熱的愛心。

小朱不到五十歲，我都八十一歲了，老伴也七十多歲，我們和小朱不但是忘年交，更是可以信賴、雨天擔心我們帶沒帶雨傘，雪天憂慮我們會不會滑倒的那種貼心朋友。

我們與小朱相識純屬偶然。一次，我和老伴去外面辦事，辦完事在門口大廳休息，準備打電話讓兒子叫Uber。從樓上走下來一位女士，風度優雅，面貌和善。看到我和老伴，走過來笑微微地問：「等人哪？」這時我才想起，她也是來辦事的，在櫃台見過，便把等兒子叫車的事告訴她。

她說：「兒子在哪上班，離這兒遠嗎？」我們告訴她兒子在另外的城市，透過電話叫車。她問：「你們住在哪兒呀？」我把住址告訴了她，她沉思了一下，說：「我家也住在那邊，跟你們順路，別讓你兒子叫了，搭我的車回去吧。」我們信以為真，既然順路，就上了她的車。

上車以後，她笑著對我們說：「我姓朱，就叫我小朱吧。」說得很親切，有一見如故的感覺。後來才知道，她家不但跟我家不順路，而且方向相反，距離我家有近一個鐘頭的車程。她是特意繞路送我們回家的。

自從她知道我們親人不在身邊、既不會開車又不懂英文以後，為了與我們聯繫方便，相互加了微信 ，隔三岔五就問問我們的情況。怕我們孤獨和購物不便，為我們網購，趁周六周日休息或是換季的時候，帶我們去超市購物，去公園遊玩散心。她得知老伴喜歡書畫，給她買紙買墨買顔料。我做了個小手術，常來看望，幫著消毒換藥。我過八十歲生日，為我買來生日蛋糕，邀來她和我們的朋友，開小型生日派對慶賀。

一次我突犯急病休克，老伴不會英語，險些耽誤報警搶救，幸是一場虛驚。小朱知道後對我大加指責：「為什麼不給我打電話？要不是虛驚豈不誤了事！我知道你家地址，即便住得遠也能第一時間給你報警。記住，我手機二十四小時開著，再遇上類似的事，不管白天黑夜，儘管給我打電話。」她把「我」字說得很重。我聽了這嚴厲的「批評」，禁不住心熱鼻酸，熱淚盈眶。還能說什麼呢？只是像孩子似地乖乖點頭。

更為難得的是，小朱跟我們的友誼不是一時的，而是多年如一日，始終如此。即便疫情 期間隔離不能來往，也是微信、電話聯繫不斷，噓寒問暖，關懷勝似以往。疫情稍微緩解，我們和她都注射疫苗 以後，立即開車來看我們，送來愛意暖暖的鬱金香，還帶我們去超市添置夏季衣物。

魯迅說「人生得一知己足矣」，我和老伴是幸運的，上天讓我們得遇善良的小朱，並成為真正的朋友，不是親人勝似親人，沒有血緣卻連心連肺。成此「七律‧兩盆鬱金香」，表達激動和感恩之情：「花中極品鬱金香，濃烈清醇炫靚妝。嬌紫勃勃傳大愛，明黃燦燦啓心窗。千金難買三冬暖，萬貫哪求六月霜。有幸得逢良善女，上天眷顧沐恩光。」