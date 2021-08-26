最近美國亞裔 被歧視事情時有發生，而且似乎越演越烈，讓人有怵目驚心之感。在為同胞們擔心和鳴不平時，當時還有點慶幸自己住的小地方，民風淳樸，周圍的人比較友善。

記得新冠疫情 初始時，中國武漢封城，大家人心惶惶。有鄰居，在超市也有陌生人友好地問我：「你在家鄉的親人都安好嗎？」讓我備受感動。可是措不及防，歧視和我們也真實擦肩，原由是我正在上小學的兒子。

新冠疫情以來，我就沒有讓孩子坐過校車，因為感覺讓小學生保持社交距離是不太可能的事情，加上小兒子也喜歡我去接他，每次都在車上開心不迭地講述他在學校的趣聞。

前些日子的一天，他一上車臉色就不對，彷彿剛剛哭過。當我問他今天過得怎樣時，他的回答不是平常的「很開心，很好」。只是簡單的OK，就不再理我。我好生奇怪，回到家繼續追問。他抽抽嗒嗒地說今天是很恐怖的一天，因為有個小朋友大聲反覆叫他「BIG CHINESE KID」，他很傷心。

我半晌無言，從來都認為小朋友在一起玩，偶有小摩擦和不愉快，是再正常不過的事情，也從來不在意。可這情況有些特別，發生在亞裔歧視之火到處燃燒的時候，字眼還這麼敏感，讓人如鯁在喉。

我問小兒子：「那你怎麼處理了？」「我去報告老師了，老師讓他跟我道歉，把他帶去校長辦公室了。」「你處理得很好！」我努力擠出笑容：「那個小朋友做錯了事情，他不應該這樣稱呼你，他應該受到懲罰。那你也不要不高興了，畢竟做錯事的不是你。」

安慰完兒子，我寫了個郵件給老師，請他們重視，整件事情讓人感覺不是簡單的校園欺凌，而是種族歧視 。老師即刻回覆了，說他們一定會慎重對待，他們已通知了那小朋友的家長，他們也會更加密切地注意孩子們的動向。

後來知道那個小朋友給停課了一周。這個處理結果讓我有點意外，老在想這對於小孩子處罰是否過於嚴厲了？不過轉而想到，孩子會有這樣的說法，肯定和環境有關，防患於未然最好，不要等到事情已經很惡劣了再去亡羊補牢。周圍的朋友得知，都是拍手稱快，讚我兒子做得好，因為類似的情況，他們的孩子都選擇了沉默，裝作沒有發生。

看來這次經歷，對兒子還有他的同學，甚至部分家長和老師，都是有觸動的。我們生活在同一個國家，每個人都是平等的，不管來自何處哪個種族，都有責任、義務維護尊重我們大家的自由和平等權利。