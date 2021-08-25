上個月忽然牙痛孔急，我因為自己女兒是專科牙醫，所以退休後並沒有買牙齒的保險。可是女兒住在遙遠不同的城市，疫情 期間我也不便為了牙齒為她製造麻煩，但我自費要看的牙醫生意興隆，預約排到一兩個月後，我不能每天靠止痛藥來過日子啊。

於是我打電話向女兒求救，看她有沒有什麼相熟的同學在舊金山開業，我才好去就診。女兒答說沒有，但是她知道一個她讀牙醫大學時的教授，叫我可試試看。當我接到她給我的名字後，我的記憶回到了二十年前。

那時候我在醫院的婦產科做護士。有一天，我把一個新生女嬰從嬰兒室推到病房給產婦的時候，從她口裡知道她是眼科醫師，而她的先生是牙醫大學的教授。我驚訝地告訴她，我女兒就在那間牙醫大學就讀，跟她要了名字拿給女兒，如今這名字又在我眼前晃動，巧的是就在我住的同一條大街上。

於是我迫不及待地按址找去，見到了這位仁心仁術的牙醫兼教授。他告訴我他以教學為主，所以看診的時間很少，我只好和他預約第二天星期六早上去他的診所就醫。

我女兒是執業專科牙醫，她告訴過我，她不要自己開診所，因為開銷煩雜事太多，所以她要跑七家診所，全不必顧慮處理保險、人事等費用問題，因此她一再警告我說要帶著現金去看病，這種私人開業的診所，是不收信用卡及醫療保險 的。這使我非常為難，因為牙醫費用一向昂貴，動輒成千上萬，在如今這個不安的社會，我真不敢帶著大額現金在身上，所以帶了一本支票 簿及三百元現金。

到了他的診所，看到雖有兩間診療室，可是裡外就他一個人，沒有助手，因為他主要的工作是教學，所以明顯地，他與普通的牙醫以賺錢為目的完全不同。他幫我診療完了以後，我小心翼翼地問我該付多少錢，我打算不能支付的時候拿出支票簿來。

怎知他告訴我，只收我X光費二十四元，我幾乎不敢相信我的耳朵。

當他知道我的女兒女婿都是他的學生的時候，我真的覺得他親切待我如家人。他告訴我，在我們醫院生的那個Baby，如今已經二十歲了正在讀大學，有著這層緣分，我知道他完全沒有收我治療及手續費。

我的朋友一大堆都有牙齒的毛病，都在愁昂貴的牙醫錢負擔不起，可是這位牙醫又不會中文只會英文，而我這些朋友又不會英文。所以我就變成了給自己找麻煩，除了要幫他們跟醫師掛號外，還要身兼翻譯，從我緊迫的時間裡抽空陪他們去看牙醫。

我心裡只想著，助人為快樂之本。可能平常我一向都是幫助別人，所以碰到了這位好心的牙醫，我再好心幫他介紹病人還身兼翻譯，只想著：這是感謝上蒼的回報。