我坐在車前排的乘客座位上，昏沉沉的。一位年輕女子走到車前，朝著車窗裡的我邊點頭，微笑著說：「Sweat heart！」我有點吃驚，心想「並不認識她呀，難道麻藥擾亂了記憶嗎？」她又說：「Sweet heart, how are you feeling？（你感覺好些嗎）」更詫異了，「她竟然知道我做完剛手術！」正不知道怎麼回答，於是準備揮手。突然看到她耳朵裡白色的耳塞，恍然大悟！原來她是在通話。這個誤會依然給我溫暖的感覺。

我坐在朋友的車裡。剛剛完成三小時之久的腦右側腮腺整體切除手術，血仍舊滴滴注入胸前掛著的小容器裡，切口隱隱的痛，頭像是在雲裡霧裡。但是一連串的事情，使我處在一種飄然、興然、舒然和坦然的狀態，一種超於原來自我的感覺，一掃手術前擔心的陰霾。

早晨，朋友五點半到來，我們六點準時到醫院，六點半護士引導我進入術前準備室。她做了一系列檢查，話題一轉，問：「你是從大陸來嗎？」我點點頭。「從大陸那裡來？」「四川。」「哦，四川！好美！我五年前和朋友去過。那裡的大熊貓好萌哦，我真想抱回一隻……。」

一席話使我們成為熟人，我緊張的心情消失。她熟練地接上了點滴，給了我一個遙控板，「有事找我按這個鍵，電視可以看東奧會哦！」她知道我第一次做手術，想把注意力從冷冰冰的手術到引開。

一會兒，麻醉師進來，她的微笑穿透了N95口罩 ，「你能不能教我怎麼稱呼你的名字？」我立刻覺得我們不再是醫師與病人關係，完全平等了。再一會兒，麻醉師助理來了，這是第三遍了，資料再對一遍，她對著手環上的字母 一個一個核對，我放鬆了些，於是開玩笑：「你們有過任何張冠李戴的手術嗎？」「你見過登月衛星錯登火星 嗎？別擔心，你麻醉後，會睡過去，等你醒來，哇啦，一切都結束了。」

手術醫師來了，他讀了卷宗，在我的右耳耳垂做了個記號，「一切都好，不會有問題。」他親熱地拍拍我的肩膀，「還有任何問題嗎？」我搖了搖頭，「那，我們一會見」。

手術室燈光柔和，我只掃了幾眼醫護們麻利有序地準備著。

等我醒來，已經在另一個地方了。一張笑臉款款進入我的眼簾，「你感覺怎樣？」我慢慢把記憶蒐集起來，「好像沒感覺。」「好好休息一會，想喝點什麼嗎？」我的思維還是半懵懂半模糊，好像可能也許（這裡只能連用此類詞）半懂不懂，我沒有回答。

於是她清晰地重複了一遍，還問「要不要冰？」她送上檸檬水，我呷了一下，清醒些了，便問：「請問，要在這裡待多久？」「先別急，再歇會。」她說著走出帷帳。

我正巧喝完檸檬水，她進來了：「覺得怎麼樣？」「哦，好多了，馬上可以走。」我舉了舉手臂，表示一切正常。

她詳細交代了回家注意事項，然後說：「那，我去打電話讓朋友接你，從你們那兒到醫院要二十多分鐘呢。」她前腳出去，就後腳進來了：「你朋友已經在等你了。」一股暖流湧進我的心田。外面是九十多度的高溫！她在等我！

回家路上，朋友得知我已經有醫師開的止痛藥，說：「處方藥的藥性一般很強，如果你沒感到特別痛，買Tyleno就好。」她把車泊在Walgreens前，讓我在車裡「不要動」，於是發生了前一幕，一個陌生女子問：「How are you feeling？」

今天告訴我，人性之善，世界之美，也許在痛苦的時候感覺更真切。