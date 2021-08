我坐在車前排的乘客座位上,昏沉沉的。一位年輕女子走到車前,朝著車窗裡的我邊點頭,微笑著說:「Sweat heart!」我有點吃驚,心想「並不認識她呀,難道麻藥擾亂了記憶嗎?」她又說:「Sweet heart, how are you feeling?(你感覺好些嗎)」更詫異了,「她竟然知道我做完剛手術!」正不知道怎麼回答,於是準備揮手。突然看到她耳朵裡白色的耳塞,恍然大悟!原來她是在通話。這個誤會依然給我溫暖的感覺。

我坐在朋友的車裡。剛剛完成三小時之久的腦右側腮腺整體切除手術,血仍舊滴滴注入胸前掛著的小容器裡,切口隱隱的痛,頭像是在雲裡霧裡。但是一連串的事情,使我處在一種飄然、興然、舒然和坦然的狀態,一種超於原來自我的感覺,一掃手術前擔心的陰霾。

早晨,朋友五點半到來,我們六點準時到醫院,六點半護士引導我進入術前準備室。她做了一系列檢查,話題一轉,問:「你是從大陸來嗎?」我點點頭。「從大陸那裡來?」「四川。」「哦,四川!好美!我五年前和朋友去過。那裡的大熊貓好萌哦,我真想抱回一隻……。」

一席話使我們成為熟人,我緊張的心情消失。她熟練地接上了點滴,給了我一個遙控板,「有事找我按這個鍵,電視可以看東奧會哦!」她知道我第一次做手術,想把注意力從冷冰冰的手術到引開。

一會兒,麻醉師進來,她的微笑穿透了N95口罩 ,「你能不能教我怎麼稱呼你的名字?」我立刻覺得我們不再是醫師與病人關係,完全平等了。再一會兒,麻醉師助理來了,這是第三遍了,資料再對一遍,她對著手環上的字母 一個一個核對,我放鬆了些,於是開玩笑:「你們有過任何張冠李戴的手術嗎?」「你見過登月衛星錯登火星 嗎?別擔心,你麻醉後,會睡過去,等你醒來,哇啦,一切都結束了。」

手術醫師來了,他讀了卷宗,在我的右耳耳垂做了個記號,「一切都好,不會有問題。」他親熱地拍拍我的肩膀,「還有任何問題嗎?」我搖了搖頭,「那,我們一會見」。

手術室燈光柔和,我只掃了幾眼醫護們麻利有序地準備著。

等我醒來,已經在另一個地方了。一張笑臉款款進入我的眼簾,「你感覺怎樣?」我慢慢把記憶蒐集起來,「好像沒感覺。」「好好休息一會,想喝點什麼嗎?」我的思維還是半懵懂半模糊,好像可能也許(這裡只能連用此類詞)半懂不懂,我沒有回答。

於是她清晰地重複了一遍,還問「要不要冰?」她送上檸檬水,我呷了一下,清醒些了,便問:「請問,要在這裡待多久?」「先別急,再歇會。」她說著走出帷帳。

我正巧喝完檸檬水,她進來了:「覺得怎麼樣?」「哦,好多了,馬上可以走。」我舉了舉手臂,表示一切正常。

她詳細交代了回家注意事項,然後說:「那,我去打電話讓朋友接你,從你們那兒到醫院要二十多分鐘呢。」她前腳出去,就後腳進來了:「你朋友已經在等你了。」一股暖流湧進我的心田。外面是九十多度的高溫!她在等我!

回家路上,朋友得知我已經有醫師開的止痛藥,說:「處方藥的藥性一般很強,如果你沒感到特別痛,買Tyleno就好。」她把車泊在Walgreens前,讓我在車裡「不要動」,於是發生了前一幕,一個陌生女子問:「How are you feeling?」

今天告訴我,人性之善,世界之美,也許在痛苦的時候感覺更真切。