去年八月，我的電郵中來了一封信，由香港 一家有名氣的大醫療保險 公司集團發出。信中大意是我申請加入他們的健康保險，因為我超時不回應他們需要的補充資料，於是他們只好遺憾地取消我的申請案件，付上支票 作廢影印本。

我看得一頭霧水，不明所以，以為它是一般詐騙手法探索個人資料的東西。但細看之下，發現這是真實的商務信件，因為支票上有發票人的詳細中英文姓名地址及銀行地址等。

看到我的電郵地址和這位女士非常相近，我們的英文姓名雷同，相差的只是她在名字後面加上兩個小字母而已，所以辦事員一不小心便錯送到我這裡來。

華人的英文姓名雷同是很普遍尋常的事，但這次稀奇的是在她的支票上，發現她居然姓巫，是我的本家，巫姓不是大族，登不上百家姓，但五百年前是一家，使我們在外碰上都有一份非常的親切感。

特別對這位與我英文名字相同的宗親，更覺有緣，也覺得她應該知道這封電郵文件的內容，但因為沒有她的電郵地址，只好把信及附件列印出來，附上短簡告知緣由，用她支票上的姓名地址，貼足郵票後丟進信箱。

一天，她的電郵出現，除了謝謝我好心為她寄回信件外，亦同樣驚訝我們之間的相同，中文同姓，英文同名，亦有意做朋友繼續聯絡。

我們來回通信後，知道她也是在香港長大，幼年時移民英國，學成婚後才與丈夫一起回香港成家立業，一家都是誠實熱心的基督徒。最近退休的她，重新撿起未學成的鋼琴，學廚藝、畫畫，忙教會……，如魚得水樂融融！

聖誕節來臨，我送她一個月曆，那是每年我特別用自己敝帚自珍的藝術作品製成，送給至親好友們的聖誕禮物，她收到後非常開心讃賞。當疫情嚴重，美國缺需要的物品時，她寄來合適實用的口罩，溫暖且貼心。

後來介紹她和香港的妹妹認識，她們已常常有聯繫見面言歡。我們中間的電訊團取名為大巫、中巫、小巫，我和妹妹是大巫、中巫，她最年輕，坐穩小巫寶座。我很感謝神，讓小巫奇妙地與我們相遇，很期待疫情過後可以去香港與她面對面相聚一堂。