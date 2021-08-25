我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台睽違108天 本土案例零確診 打高端傳3死

私訪喀布爾 返程占用撤離機位 2國會議員挨罵

大巫遇小巫

巫嘉清

去年八月，我的電郵中來了一封信，由香港一家有名氣的大醫療保險公司集團發出。信中大意是我申請加入他們的健康保險，因為我超時不回應他們需要的補充資料，於是他們只好遺憾地取消我的申請案件，付上支票作廢影印本。

我看得一頭霧水，不明所以，以為它是一般詐騙手法探索個人資料的東西。但細看之下，發現這是真實的商務信件，因為支票上有發票人的詳細中英文姓名地址及銀行地址等。

看到我的電郵地址和這位女士非常相近，我們的英文姓名雷同，相差的只是她在名字後面加上兩個小字母而已，所以辦事員一不小心便錯送到我這裡來。

華人的英文姓名雷同是很普遍尋常的事，但這次稀奇的是在她的支票上，發現她居然姓巫，是我的本家，巫姓不是大族，登不上百家姓，但五百年前是一家，使我們在外碰上都有一份非常的親切感。

特別對這位與我英文名字相同的宗親，更覺有緣，也覺得她應該知道這封電郵文件的內容，但因為沒有她的電郵地址，只好把信及附件列印出來，附上短簡告知緣由，用她支票上的姓名地址，貼足郵票後丟進信箱。

一天，她的電郵出現，除了謝謝我好心為她寄回信件外，亦同樣驚訝我們之間的相同，中文同姓，英文同名，亦有意做朋友繼續聯絡。

我們來回通信後，知道她也是在香港長大，幼年時移民英國，學成婚後才與丈夫一起回香港成家立業，一家都是誠實熱心的基督徒。最近退休的她，重新撿起未學成的鋼琴，學廚藝、畫畫，忙教會……，如魚得水樂融融！

聖誕節來臨，我送她一個月曆，那是每年我特別用自己敝帚自珍的藝術作品製成，送給至親好友們的聖誕禮物，她收到後非常開心讃賞。當疫情嚴重，美國缺需要的物品時，她寄來合適實用的口罩，溫暖且貼心。

後來介紹她和香港的妹妹認識，她們已常常有聯繫見面言歡。我們中間的電訊團取名為大巫、中巫、小巫，我和妹妹是大巫、中巫，她最年輕，坐穩小巫寶座。我很感謝神，讓小巫奇妙地與我們相遇，很期待疫情過後可以去香港與她面對面相聚一堂。

香港 支票 醫療保險

上一則

茶籽堂創辦人趙文豪 採集土地的善讓美好發生

下一則

歡樂一夏

延伸閱讀

歐洲商會警告 「嚴厲防疫隔離」恐威脅香港金融地位

歐洲商會警告 「嚴厲防疫隔離」恐威脅香港金融地位
香江風情／灣仔最老的小街 台灣懷舊「柑仔店」打卡熱

香江風情／灣仔最老的小街 台灣懷舊「柑仔店」打卡熱
「十二港人案」李宇軒認勾結外力 稱黎智英是幕後主腦

「十二港人案」李宇軒認勾結外力 稱黎智英是幕後主腦
蘋果刻字服務 香港542個敏感字眼禁用

蘋果刻字服務 香港542個敏感字眼禁用

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

2021-08-22 17:31

超人氣

更多 >
「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見

「你們毀了我」上海14歲女留千字遺書：爸媽來生別再見
美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答

美疫源調查報告 中國是否為源頭恐無明確解答
世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

世界OnAir／我在阿富汗 我是中國商人 我選擇留在喀布爾

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙

後疫情時代旅行飛機滿員 華女因座位被換淚灑機艙
東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮

東奧冠軍「以為金牌髒了」一摳竟掉1層皮