紐約的夏天除了短暫的酷熱，大多數時間都是溫和乾爽的，滯在家中易犯夏睏，如此無所事事，身心會過早陷入衰老荒蕪。為避免出現不合時的龍鍾老態，戶外活動必不可少，這不，約上三五知己，出海釣魚 就成了節目了。

說到垂釣，我不是道中人，極少經歷，毫無經驗，以前曾在朋友的小農莊釣過蝦、蟹什麼的，那都是遊戲性質。野外垂釣就那麼一次，在加拿大一個郊野營地，黃昏垂釣湖上，四下無人，一葉扁舟，閒釣斜陽，悠閒至極。可惜日落月上，數釣皆空，一無所獲，悻悻而歸。

此次相約的朋友中，有兩個是釣魚高手，幾乎每周都出海垂釣，我跟著他們，興許會有新體驗、新驚喜。

早上十點，四人同行，先開車到市場買一斤魷魚，然後奔趨碼頭。大家七手八腳把釣魚的魚竿、水箱、魚餌等搬上船，駕船從遊艇碼頭出發，向大西洋駛去。遊艇風馳電掣水上滑行，一個小時後到達可釣區域，遠近有兩三艘或大或小的船隻，想是如我等，閒來垂釣的。

是日風平浪靜，艷陽高掛，海天一色，湛藍無邊。我們的小遊艇除了狹窄的船艙，其餘都是甲板，沒有任何遮陽設備，大家就在甲板上自尋下鉤處，各自忙碌開了。我先拿出之前從市場買的魷魚，剪切成小段細塊，小心穿掛在魚鉤上，作為魚餌，再拋竿落海，靜待收穫。

釣魚一要講究技巧，二要講究耐性，性急之人難以融入其中。我總覺得，退休 之後，欲要磨練平穩性情，達到寧靜致遠的境界，釣魚與練字最為合適。

我不是什麼定閒、定靜師太，內心總是好奇心焦，總是蠢蠢欲動而廢了先機，好幾次見魚標微動，疑魚上鈎，拔竿而起，結果都是竹籃打水，望竿興嘆。顧視身邊同伴，屢有斬獲，驚叫歡呼聲傳來，甚是擾耳分神，越想捕獲，越無所獲。於是賭氣返回船艙，自下而上看他們忘形垂釣。

觀看過程內心反而靜了下來，他們從綁鉤、拋竿、回座，每個環節都快捷利索，而待釣過程卻非常不緊不慢，坐在船舷邊或水箱上，任由海風吹烈日曬。我反省了自己，我應該就是欠缺了這種心無旁鶩、波瀾不驚的定力，好該藉此機會歷練歷練。

我走出船艙，舒展了下手腳，屏氣凝神，從容淡定開始了二番垂釣。這次我不慌不忙，甩竿出海之後，斜靠船艙，眼角瞥視海面，魚標一晃二動也不理會，三顫四抖亦不猴急，至劇烈抖動，才迅然起竿，一條黑麟灰肚、約兩磅半的石斑咬鉤上釣。看著在甲板上左右彎曲、抖動不止的黑石斑，同伴們都歡呼雀躍，比他們自己起釣開心，因為此釣是今天所穫中最矜貴值錢的魚類。

我把魚放到水箱內，抖擻精神，再戰江湖。首釣成功後，手氣順多了，之後陸陸續續釣起十多條，左口魚居多，也有多寶魚，之後，帶魚、小鯊魚這類少見的魚類也失魂上鉤。太小的我都放歸大海，感覺有一磅半的才放到水箱，直到兩大水箱都裝滿了，興盡回舟，滿載而歸。

同伴們把各自所釣的魚都帶回家，當晚我們享用了一頓全魚宴。在紐約市 場，游水海鮮極為少見，家人平時也會在酒樓飯館清蒸一條笋殼、盲曹之類解饞，似這晚滿桌海魚，清蒸滾湯還是首次。口中品嘗著海魚之鮮，腦內回味著垂釣之樂，真乃退休生活一大快事。