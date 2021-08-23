有一段時期，我因為腸胃不好，胃酸逆流，時或引發胸口作痛，情況相當嚴重，既不能喝老酒，也不能喝咖啡 ，甚至不能喝茶，只能喝白開水。終日無精打采，有氣沒力，不免感到生活功能衰退，生命力在逐漸消逝，人生乏味。

後來醫生開了止酸藥方，服了立刻生效，改良了狀況，可以喝一點點減酸咖啡，也可以喝紅茶和綠茶了。可是老酒還是不敢喝，一喝就感到胃痛，這也是無可奈何的事。

出生於酒鄉浙江紹興，老酒原是我的喜愛。我並不酗酒，也不是每天都非喝它不可，但在無可奈何的時候，與其嘮嘮叨叨麻煩親友，打擾他人，還不如獨自小酌，借酒澆愁，先把緊繃受挫的神經舒緩下來，再想想有什麼辦法吧。難怪前人呼酒為「歡伯」，說是喝一點酒可以讓人除憂來樂，是有道理的。

適量喝酒可以消愁，既然不能喝，就不得不找其他的辦法消愁，那就是多找點小事情做，譬如走走路，做做菜，看看書，掃掃地，或者看看錄影帶也可以。回憶在疫情 爆發前，偶爾也會找三兩老友一起喝咖啡吃點心，或者聚個午餐，談天說地。但是因為新冠疫情嚴重，目前就是打了疫苗也怕仍被染疫，所以只好不聚會了。

可欣慰的是現在終於能喝一點咖啡了。喝咖啡的確可以提神，一個人有了精神，就會頓感年輕一些，也就比較可以面臨問題，多少可以做一點小事情。做小事只是聊勝於無，不足掛齒。但是人衰老了，往往度小丘有如爬高山，腰腿不健，動作緩慢，一不小心就㑹跌跤，既不堪任重道遠，也不敢冒險超載。不如退而求其次，做點比較容易的小事，總比對事事都感到束手無策要好。

舉個例，年輕時手腳快，可以做一桌粗菜請客，或偶爾多煮一點，親自過街分送獨居老鄰；現在做兩個家常菜就腰痠背痛，站不住腳，要坐下來休息一下才行。所以就盡量尋找簡易的食譜 ，降低標準，這樣至少還可以自己煮飯。

再說喝茶，除了和喝水一樣可以止渴，喝茶也是一種境界，和寫毛筆字一樣，可以紓解壓力，平定心神。尤其是喝清茶，最好是慢慢地飲啜，細細地品味。清茶雖淡，其實有味，而且意味悠長，慢慢地喝， 不但可以打發時間，而且可以調劑心緒，在淡淡的清茶中，我感到有同情也有安慰。