已經有一年沒有看到翔了，往年他除了年底的聖誕節會回來，年中的國慶日也會回來，說是回來探望我們夫妻倆，其實是我們想看他。雖然我們曾經說要飛去加州 看他，他每次都說不想讓我們來回奔波，所以他去了加州四年，我們都沒有飛去過。

很多人都說老么比較受寵任性，但是翔沒有，他獨立，有自己的想法。我是個傳統的台灣父親，每日工作 忙，他上課忙，白天各有各的事情，傍晚回到家，我們也只有在晚餐共坐同張桌子時才會聊幾句。

老婆大人說，他的個性像我，明明心裡很溫暖，但是不表現出來，只有了解的人才知道如何親近。也因此，我們父子在一起時總是沉默的時候多，通常是我問一句，他答一句，我若不問，他也不多答。老婆說，家裡若是沒有她說話的聲音，真的連一根針掉在地毯上都聽得到。

有時候我看老婆跟兒子的對答，真有說不出的驚嚇。「哪來那麼多好問的？」老婆聽我這麼說，都會用一種很懂的眼光看著我說：「就是這些你以為的廢話才有溫度，懂嗎？」說實在的，我還真不懂。

參加翔大學畢業典禮後，一路開車五小時回到家，沒想到他說：「爸，我下星期就要開車去加州！」看我一臉詫異，他才說他已經找到工作了，公司要他兩星期後去上班。

晚餐時，老婆從翔的嘴裡知道，他將和比他早一年去加州的學長合住，關於房租和水電等費用，兩人都已說妥。看他萬事俱備，我這個做爸爸一方面很高興，一方面有點惆悵，總以為可以在找工作上貢獻一點我人生經驗，沒想到他一切都不用我操心。

透過老婆大人的溝通，翔同意我們一起開車去，到加州後，他需要車子上下班，我們就搭機回來。雖然我們曾經有一同開車旅遊過，但這一趟卻是心情複雜，就像他的名字一樣，準備自由翱翔。

一路上，老婆和兒子有說有笑，老婆調侃我不會講話，講來講去就是工作上的注意事項。話雖如此，這一路上我倒是很享受他母子兩人的對話。老婆大人真的太強了，三兩句話就套出兒子的生活點滴和想法。

越接近加州，翔和我說話的頻率越來越多，可能為了減緩我開車的壓力，他會時不時冒出幾句話來。以前是我問他答，現在變成他問我答，實在很奇妙。

越向西邊的風景，越不同於中西部，很多禿不見草的山丘和高土堆。車子進入加州地界，每輛車子都停下來接受檢查，檢查人員問我們有沒有帶違禁品等等。奇怪，不是都在美國 境內嗎？為什麼會問這個問題？這時在副駕駛座上的翔連忙說沒有。想起聽同事說過加州有很多跟美國其他州不一樣規定，也就不以為意，因此當被問起第二個問題：「有沒有帶水果？」時，換坐在後座的老婆說沒有沒有。這個奇特的經歷，後來也變成我揶揄來自加州的同事的話題。

這次決定和老婆開車去探望翔，主要是疫情減緩，比較放心出門。雖然翔不放心我們長途開車，但被關了一年多，實在很想出去透透氣，也真的想去看看他的生活環境。

不同於上一次送翔去加州，我們這一趟有點興奮，因為快要看到兒子。更有點謹慎，因為疫情還沒有完全過去，我們戴好口罩，也準備了注射新冠疫苗的紀錄卡，心裡也準備到了加州州界時可能遇到的更繁雜檢查。這一次，我們終於上路了，經過這一年多，我也有好多話可以和翔聊天。