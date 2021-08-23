去年疫情 期間，當大部分的人在超市搶衛生紙時，我在街邊小店搶菜苗。這讓我意外找到在洋人超市絕對看不到，但卻是華人最愛的一種青菜。

原先我只當是洋人的變種蝦夷蔥，店家將其價錢訂得貴了些。和常見的蝦夷蔥相比，它不但粗壯，有強烈的洋蔥味，且葉子比蝦夷蔥更寬大扁平。但若以蝦夷蔥的價錢而言，我覺得不值。蝦夷蔥在加拿大 很容易生長，幾乎不需要水就可以長得很茂盛，我可不會花錢買一小盆隨處可長的變種蝦夷蔥。

回家後，我喜孜孜地向母親誇自己的慧眼，沒有花冤枉錢。母親聽完我描述的變種蝦夷蔥，眼睛睜大地說：「是韭菜！」

回想當初剛到加拿大時候，母親的好友如獲至寶般地帶了一把自家種的韭菜給我們，說是自己透過特殊管道得到的韭菜苗。我們小心呵護地將其種在院子，沒多久就長得到處都是，我們迫不及待地收成，想到能吃到國外難得一見的韭菜，就垂涎三尺。

我們於是用其做韭菜炒蛋、韭菜炒肉絲、韭菜水餃等等，可是不論我們怎麼做，自家種的韭菜除了韭菜香，還多了辛辣味，且葉子堅硬難嚥。我們仔細和華人超市 的韭菜比對，發現自家的韭菜長得倒像是路邊的野草。也許，友人這特殊管道的韭菜，只是帶有韭菜香氣的野菜，並非真正的韭菜。但留著無用，棄之可惜，於是我們將這假韭菜留在院子中任其生長，卻沒人再將它入菜。

多年後，我居然在街邊的平價商店中找到真正的韭菜苗！幾天後，我興沖沖地回到那家店，沒想到所有菜苗早已被人一搶而空，只剩下供人觀賞的花草。

我失望之餘，正將轉身離去時，卻瞥見架子最高層還剩幾盆韭菜苗。就這樣，我再次擁有那夢寐以求的韭菜苗。

我望著盆中稀疏的幾棵菜苗，心想要到何時才可長成一大把入菜？聽人說，可用「增生法」種植韭菜，將所有的葉子立馬收割，再將其根種入土中，韭菜即會蓬勃生長。然，這樣的增生法對我而言卻如殺雞取卵，韭菜苗何其珍貴，若是剪掉所有葉子後長不回來呢？

所以我決定還是耐心等待，每日用洗米水或是蛋水滋潤供養著。雖然去年冬天大雪，將稀疏的韭菜苗全都凍死了，但堅韌的韭菜根在今年春暖花開時又抽新芽。更可喜的是，今年在原本四棵旁邊均又長了一棵，共八棵。

當然，這與我理想中一大把韭菜還有點距離，但卻已夠我入菜。於是每次剪下一小撮，和入包子餡、肉餅蒸蛋，或是滷肉飯中，蒸熟後，咬一大口帶有韭菜的肉，每一口都散發著比青蔥還要濃郁的蔥香，嚥下後又有獨特的回甘。啊！懷念的韭菜香，讓人如何不愛！