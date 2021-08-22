星期六上午剛開門，一輛車疾駛而來，唰地一個急剎停在門口。我抬眼看到一個黑姐姐從車裡下來，不容我多想，她已經拉開門衝到我跟前。

脫下口罩，我看清她的面容，好像是以前來過的客人。「我怎麼幫助妳？」她急急地指著牙齒說：「我剛拔牙，要軟的東西。你的餛飩湯給我嘗嘗，看看我的牙行不行！」我說我的食物都是新鮮做，沒有預先做好的樣品。一邊說，我一邊揣摩著她的意思。她說她必須先試一下，才能決定要不要點餐。

要是以前，客人這點小要求絕對無條件滿足。但是現在情形變了，刁蠻刻薄的人越來越多，騙人的花樣也越來越出新，我不得不防備。我告訴她，常常有看了牙醫的客人來要碗餛飩湯，從沒問題。就連我們自己，牙齒不舒服的時候也是喝碗餛飩湯充饑。「我會幫你煮得再軟爛一些，絕不會損害妳的牙齒。」大姐姐態度很堅決，她說：「那是你這麼說，我可不相信！」言語間一定要親試方可放心。那我立刻就面臨兩個選擇：一，不管她買不買，就算白做一個也做給她品嘗。二是堅持原則，不白費工夫。

就在這時，大姐姐轉頭作出往外走的姿勢，「我去有樣品的人家。」好吧！我倒是鬆了一口氣。可是現時的中餐館，誰會早早做好一鍋餛飩湯等著客人上門呢？沒有現成的，又有誰會冒著白忙活的風險？主要是現在不比以往，人手緊張是最撓頭的大事，店家若專門騰出人手，做出一碗樣品，讓你嘗過了再說不行，搞得又失望又沮喪。

本來我想勸說她，不要白跑，乾脆我做一個給你算了，但是轉念一想，還是作罷。因為經驗告訴我，強扭的瓜不甜，一旦她拿回家，吃光了再打電話給我，說有多糟糕，喀了她的牙，壞了她的胃，那我不是賠了夫人又折兵。這樣的事不是沒有發生過，更離譜的事也不稀奇。目前的社會，與我剛來美國 時的社會，已然大不一樣。

就在上個星期，一位三十歲左右的西裔婦女來點了五十多塊錢的單，當時正好不忙，我專心照顧她一個人，耐心細致地回答她每一個問題，幫助她做出決定，一邊還聊著家常，開開玩笑。不成想過了一個小時，就接到她的電話，說宮爆雞丁油太多了，春捲很難吃。

我沉思片刻，想著究竟哪裡有錯。回頭問老大宮爆雞丁是不是正常，廚師說一天炒了無數個，哪有不對？春捲現在都全部配送公司進貨，標準化產品，更不會有什麼問題。

不管怎樣，既然客人回來投訴，我先道歉，再答應給她兩樣優惠。下次來，免費送她一份宮爆雞丁，一份春捲。但是她卻不滿意，不依不饒起來，只好問她想要怎麼辦？墨西哥 婦女口氣堅決地說，退款！好，我答應，退兩樣的款。誰知她卻得寸進尺，要求全退！

我不禁暗吸一口氣，真狠呢。我的勞動，我的辛苦，我的原材料，就白白浪費了嗎？在她要的蝦仁炒飯裡，我還特意多放了幾隻蝦。我表現出極度的委屈無奈，跟她講做生意的艱難不易。電話那邊卻發出更加讓人震驚的言論，她說，「我就是要全額退款，不然我去警察 局備案做筆錄。」哇天吶！這不是訛詐嗎！

我這人一向不畏邪惡，一聽這話，立刻正色警告：「你盡可以拿回來退貨，但是絕不退款。如果要告警察局，也是我們該告，輪不上妳。」學會和世界相處，是一種不難的智慧。這位婦女並沒有解決任何她想解決的問題，反而失去了兩次我給她的讓步，但願她今後如願以償吧！