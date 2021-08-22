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胡辣湯還魂記

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新冠病毒的魔爪，阻斷了我回國探親的歸程，心中的鄉愁卻越聚越濃。無奈之下，只得另闢蹊徑，想用複製家鄉飲食的方法來解脫。最讓我著迷的家鄉小吃當屬胡辣湯，只要提到這三個字，腦海裡便浮現出小時候那熟悉的畫面……。

一幅幅胡辣湯挑子立在路旁，一頭是碗筷和炊具，另一頭是一口大鋁盆。小攤主一邊吆喝著「胡辣湯」，一邊用勺子在盆裡攪上幾下。那如同瓊漿的熱湯旋轉起來，牽動著你的思緒；濃香辣味撲鼻而來，刺激著你的食欲。如果兜裡有錢，你會立馬掏出來上一碗。

原以為胡辣湯是潢川縣的特產，長大後去鄭州求學，我才知道河南各地都有。但我還是認為家鄉的胡辣湯最正宗，因為其選用的肉類不像別處所用的普通豬、牛、羊肉片或粒，而是小酥肉。它外酥內韌，吃起來有嚼肉乾的味道，口齒留香，回味無窮。無論是寒暑假還是出國後的回鄉探親，必定要喝上一碗。雖然感覺已與小時候有所不同，但它就仍像春雨，滋潤著乾渴的土地。

心動不如行動，於是我很快準備好胡椒、細粉絲、黃花菜和粉芡，雖然現在的食材更為豐富，但為了還原老味道，我只增加了木耳。小酥肉的製作最為關鍵，我選用精瘦豬肉片，拌上調料，再裹上澱粉，放入油鍋。炸好的小酥肉，既可乾吃，又能長期存放。做湯時，先把小酥肉放入沸水中煮上五分鐘，然後依次加入木耳、粉絲和黃花菜，再勾兌粉芡，最後灑上胡椒和蔥花。就這樣，故鄉的胡辣湯在美利堅還魂了。

我也學著故鄉小攤主的樣子，用小勺子在湯裡攪了攪，滿意地欣賞自己的傑作。湯中的粉絲像一條條銀魚在游動，黃花菜像一道道錦絲在纏繞，黑色的木耳充滿了神祕，時隱時現的小酥肉散發出誘惑。湯有多濃，鄉愁就有多濃。我迫不及待地舀上一勺，品嘗起來。一入口，濃湯便直抵腸根，然後向全身發散，使每一個毛孔都貪婪地張開了，我也還魂了。

論起味道，胡辣湯像是美國中餐館裡西湖牛肉羹和酸辣湯的混合體，但比前者香味濃郁，比後者麻辣鮮美。雖然胡辣湯是河南省的傳統名吃，但因其麻辣鮮香、營養開胃，現已輻射至陝西及其他周邊省分。我在想，它什麼時候能輻射至美利堅呢？

河南 美國 中餐館

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