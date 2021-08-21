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美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

曬書

劉良昇

古代讀書之人多藏書於自宅之中，所以隔三差五，讀書人都要趁天公作美放晴之日，將藏書攤開曝曬於烈日之下，以防蟲去黴，俾利長久保存。曬書在舊時代行有餘年，早構成傳統讀書文化的一環了。

二○一七年八月底，美國史上破壞力居首的哈維颶風席捲約四分之一的德州大地。光是在休士頓地區，短短三至四天內就降下了五十英寸的豪雨，大休士頓地區因水患蒙受的損壞空前巨大。

風災過後休歇數日，各行各業逐步復工。在剛開始上下班通勤途中，我必須經過一個交通號誌尚未恢復運行的交叉路口，為了避開陷入大排長龍的等候車陣，我繞行到一個社區內的巷道捷徑穿行，不料該社區正是遭遇水患的災區之一。

只見社區居民趁水退天晴之際，正在把家中浸泡的家具，諸如床墊、沙發、衣櫃等，還有書籍文件，全部丟棄屋外，一時之間該區各家前院一片狼籍，財物損失之大，讓我不忍直視。

我尚途經以老布希總統夫人「芭芭拉．布希」命名的哈里斯郡圖書分館，只見大門敞開，但館內一片漆黑，僅有兩名女士坐在大門口的摺疊椅上。我心生不祥，直覺此舉旨在將建築物內的濕氣散發出來。

果不其然，當我轉入圖書館空蕩蕩的停車場時，怵目驚心的畫面，讓我在炎夏之時，也不禁打了一個冷顫：兩輛大型黑色的定點垃圾收集箱內堆滿了書本，而旁邊的地上也擺置了成堆的書籍。我心中首先蹦出的念頭是「曬書」，但是隨即一轉，這些曾經浸泡的書籍既是成堆疊放，捨棄分開攤擺的陣列，所以它們在艷陽底下雖貌似「曬書」，實則等待清潔隊員來拖運丟棄。

該圖書館一樓是偌大的兒童圖書部，在這堆待丟棄的書籍中，有多少本曾經伴隨著兒子們走過他們的童年歲月，此時此景真令人神傷。

回到家中，與太座大人分享所拍攝的照片，並說早知如此，我就會在哈維颶風侵襲休士頓之前，到一樓去出借他上千本書籍，存於家中數周再行歸還，如此「善行」至少也對保存文化資產略盡棉薄。太座心有戚戚焉地嘆息道「千金難買早知道呀！」

試想我今生首次看到近似大規模「曬書」的場景，實則也是和這些愛書道別之際，令人唏噓不已。

休士頓 颶風 圖書館

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