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美將徵20民航機 加速撤離阿富汗 仿70年前柏林行動

兒子是首位在阿遇害美軍 父看結局：心碎、丟臉

如此告別

悉采心

南加州七月的大晴天裡，我得知伊人溘逝的消息。正午的日頭亮得邪乎，生怕人間的舞台亮度不夠。然而這會兒我看得最清楚的，分明是它照不到的一片陰影。那是園中某物在曬得發白的水泥地上的一團投射，光越強影越暗，彷彿憑空落在白紙上的一團黑墨。

我站在窗前向外望著，就想，倘若「那團墨」真是上帝在人間的一筆塗抹，所抹掉的，也只是一副肉身。而那肉身曾活出的丰姿冶麗、精采華章，連同她那隨身攜帶的古道熱腸，早已化繭成蝶，在我們的記憶裡栩栩如生。

伊人，就是多年來一直活躍於南加州華人文藝圈中的「大姐大」­劉於蓉女士。

「嗨，您好！看到你們作協在報上登廣告，將舉辦『南加華裔兒童詩歌創作比賽』，我想讓小孩參加，請問怎麼報名？」十幾年前，我同於蓉姐就是這麼在電話中相識的。偌大的海外世界，我與她因中文不期而遇。我索要報名表，又講孩子跟我學的是簡體，不知道用簡體中文參賽行不行。她作答爽利：本是同根生，繁簡皆華語，沒關係。

她善氣迎人的達觀暖語，為我們的初識破了冰。幾天後她來電話，說她同評審團商議過，賽後會為孩子們辦個小派對予以鼓勵，她想找幾位媽媽幫忙服務。我說我沒問題，辭職後一直在家做主婦，隨叫隨到。

我們接著天南海北地聊幾句，談及以前的工作，我告訴她我在中國做編輯，來美後先是在華人媒體當記者編雜誌，回家帶娃後邊教孩子邊寫作，一直熱愛方塊字。她聽後高興地說：「有緣千里來相會，我從台灣來，到美後也未因語言不同而放棄中文寫作，同時還為海外華文後繼有人而一直努力著，你我真是同類。」

然而，直到詩歌比賽那天見了面，我才知道我的同類很「另類」。當與她迎面相認時，我訝異萬分，上下唇大分家。那位電話裡說話嘎巴溜丟脆的大姐大，此刻大翻盤，彷彿從古風濃郁的西畫中走出，翩然而來。她細腰長裙，手套至肘，最亮眼的是頭上那頂點綴簪花的寬邊大禮帽，簡直就是位來自異域的古風淑女。

我當時以為她在為賽後的派對提前做準備，日後又從其他活動中發現，她每次的裝扮都是一絲不苟地端莊而隆重。而我這邊，基本上都是孩子媽的隨意衣著。

我們在求同存異中成為好友，互贈作品，交流寫作，身為北美聖谷華文作家協會會長以及身兼多職的她，熱心平和，讓我叫她於蓉姐。不久後，我籌辦新書發表會，做主持人的於蓉姐全力以赴，奔相走告，使得發表會當天座無虛席，新書熱銷，我也有幸得到黎錦揚、周愚、肖逸等老一輩海外知名作家的現場支援。

孩子升上高中後，我全力以赴當「推媽」，鮮有時間出去活動。女兒們已長大飛走的於蓉姐，此時專心養育的，是她那上百隻流浪貓。一次她告訴我，為了能給她的貓孩子一個更大的家，她要搬去東郊河邊縣。我逗她，說你這位華人社區的超級社會活動家，真捨得離開素有「小台北」之稱的蒙市？她說不然怎樣，難道讓這些流浪貓再次流浪？

然而，精神世界的高情遠致，畢竟不是貓咪們能完全給予的。搬走後她每次打電話給我，都說等為貓找到新主人後，她要再搬回來。這種期盼直到新冠爆發後，不再聽她提及。我想，也許是她習慣了新居，也許是新冠掃過處盡是荒蕪，讓「小台北」同「河邊」無異，也許是這場瘟疫使得她更加透徹：繁華不堪一擊，天下沒有不散的宴席。

是的，隨著伊人離去，我和她的大宴小酌皆成過往。所幸她留給我的精神食糧，能令我永遠含英咀華。這不，我正於窗前拂去淚水，回到書架旁找出她寫的「美國小酒館裡的百態人生」，笑著與伊見字如面。我想，對酷愛中文的於蓉姐來說，最滿足的方式便是如此告別。

南加 華人 加州

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