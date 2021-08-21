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西點麵包

平心

早在一九五五至六○年初，當我上小學的時期，台灣的民生物資普遍匱乏；西點麵包不太普遍，算是奢侈品，我記得只有在小學遠足的那天，我們兄妹才享有的優待。一早便興奮地拿著母親給的遠足午餐錢，跑到附近一家中西合璧的老式糕餅店挑選剛出爐的麵包，那種欣喜比遠足這回事還令我雀躍。

後來西點麵包店愈發普及又高檔多樣，也更加吸引人了。我上高三那年，因大學聯考競爭激烈，為了節省通學時間，決定搬到離學校不遠的一幢四層樓建築；房東將頂樓隔間分租學生，我是最後搬入的，有緣與其他三位同學成為室友。樓下就是一間亮眼誘人的西點麵包店。

每天下課後不但疲憊，且早已飢腸轆轆，在走回住處上樓前經過麵包店門口，烤麵包糕點的陣陣香氣撲鼻而來，總忍不住走進店內帶幾個剛出爐的麵包回去；那形形色色、花樣百出的糕點，可真是難以抗拒，且百吃不厭。幾個月下來，自己也感覺到體重有明顯增加，雖然也曾想過需要節制少吃些，但是在忙碌的課業壓力下，只求省時方便，像上癮了似的，光顧麵包店的次數有增無減。

直到有一天回家進了門，父親見到我，很含蓄地說我最近長胖了不少！他這一說有如當頭棒喝，因為父親是個不多話的人，我自小便很自律，成長期間父親極少對我說過重話；這句話從他口中說出來非同小可，有如醍醐灌頂般地讓我從沉醉在軟綿綿的麵包世界中清醒過來。

當天我便拿出磅秤來，我的體重竟然在半年多內增加了六公斤。這一驚非同小可，在痛定思痛下，我決心不再吃麵包了。從此每天經過麵包店門口，都要拿出無比的勇氣及毅力，抵制從那扇大玻璃門內散溢出縷縷香味的誘惑，頭也不回，毅然決然直登四樓房間去了。

有一天見到老闆，他詫異地問我：「怎麼好久不見妳來買麵包了？」我說：「這些個月來我天天光顧你的店，都吃成了胖妹，你功不可沒。我已決定改邪歸正，不再進你的麵包店了。」他打趣著說：「那我不就失去了一個忠實的顧客了。」

雖然高三那年是我這一生最忙又最胖的時期；然而我卻很懷念那一年在聯考之前，我們室友四人置身於簡陋的小樓中，在繚繞升騰的麵包香氣裡同甘共苦，一起度過短暫的青澀歲月後，從此各奔前程。

經過了漫漫半個世紀，我們有幸在去年元月，當疫情尚未爆發前，身居在美國的三位室友相約到洛杉磯共聚，如數家珍般地回味著當年的種種糗事。說到這一段麵包店插曲時，三個忘齡老友都笑成一團，真是好溫馨的重聚及回憶。

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