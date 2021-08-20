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神學士根本沒變 阿富汗婦女被拖下車鞭打 強迫穿罩袍

「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

夫妻老來「拌」

安老師

這個世界少有放諸四海皆為準的道理，現在資訊流通快速，世界更是紛紛嚷嚷，什麼事都能爭辯不休，大到世界，小到家裡都一樣。常言道「年輕夫妻老來伴」，我們家是老來「拌」，這個拌不是人字旁，是提手旁。老夫老妻老拌嘴，小事大事都能拌許久。

有次晚上看書寫文章累了，沒刷牙，倒頭就睡，老婆硬把我從床上拉起來。「刷牙去！」「今天累了，明天刷。」她說：「牙！每天要刷，今天刷今天的，明天刷明天的！」我急了：「為什麼要每天刷牙？古時候人就從不刷牙。」「你怎麼知道古時候人不刷牙？」「古時候有牙刷嗎？」

她卡住啦，停幾秒，才嘟嘟囔囔說：「我是為你好，不刷會蛀牙，會得牙周病！」我難得拌嘴占上風，乘勝追擊：「照妳這麼講，古時候人都蛀牙啦！」她不服輸：「古時候人牙痛得哇哇叫，你都沒聽到。」我神回一句：「我是沒聽到，妳聽到啦？」「不跟你說了，刷牙去！」拌嘴結束。

刷牙都能拌嘴，一日三餐那些瑣事，更能拌很久。這幾年吃飯，她總是炒些白菜、豆腐、茄子、蘿蔔，還要我吃各種顏色水果。我是肉食性動物，這些都不愛吃，愛吃紅燒肉、炸豬排、香酥雞等，豬肉雞肉炸得香香脆脆，最好吃。

她有意見：「不吃水果青菜，營養不均衡，不健康。」我對嘴：「老虎獅子吃青菜水果嗎？不也都健健康康，活得好好的。」她說：「好！好！你是大老虎，你吃肉，吃出毛病，後悔就晚了。」公說公有理，婆說婆有理，有理說不清，雖不知理是在她那邊，還是在我這邊。

小事拌嘴，大事也拌不完。這幾年新冠病毒全球肆虐，好不容易美國有免費疫苗可打，她說：「疫苗，我不打。」我說：「免費的呀！」平常她聽到免費，跑得比誰都快，這次免費，她沒興趣。為了她好，我施加壓力：「不打不行，為什麼不打？」她說：「人類活了幾十萬年，也沒因瘟疫滅絕。瘟疫不可怕，打疫苗會把人打壞。」我說：「打疫苗可避免感染瘟疫，染上很痛苦的。」她說：「跟你說實話，我怕打針，從小就怕打針。」真相大白。我有辦法，報紙上：紐約冷涷車排在醫院後頭、印度恆河邊火光沖天、阿根廷郊區新墳一大片，還有染上新冠病毒，戴氧氣罩吸不上氣，半死不活的，各種悲慘照片都留給她看。沒過幾天，她主動跟我說：「一起去打疫苗吧，我怕打針，更怕瘟疫！」

事情沒有絕對的好或不好，對或不對。醫生說：「老年要常找人聊天，說話能讓腦子靈光，可預防老年痴呆。」兩老一起大半輩子了，該爭的爭過了，該吵的吵完了，該說的也都說了。如果每天你說的她說好，她說的你說是，不爭不辯，相敬如賓，老年痴呆很快找上門。

綜觀人的一生，年輕夫妻是紅燭昏羅帳，日子過得浪漫激情，到了中年，上有老下有小，每天為衣食生活，忙碌奔波，步入老年，肩上老小擔子都卸下了，進入兩老相守相伴的階段。這階段，如果只像南宋蔣捷一樣，孤獨地坐在屋裡，聽屋簷滴滴答答的雨聲，雖恬靜，太淒寂。身邊有個老愛拌嘴的老伴，是福分，要珍惜。

疫苗 美國 紐約

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