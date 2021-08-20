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「台灣電影之父」導演李行心肺衰竭病逝 享壽91歲

舊地重遊

曾妙容

今年雨稀雪薄，加州水源再度緊缺，南加尚未祭出限水令時，我總是時刻提醒自己：節約用水。二○一○年嚴重水荒，多數家戶草地一片荒蕪，有些人索性鋪上碎石或木屑；行經五號高速公路，果樹枯槁或被刻意砍伐得一望不盡，「沒有水就沒有工作」、「沒有水就沒有食物」的標示牌林立，那景象記憶猶新。多年的氣候變遷加上野火連年肆虐，加州監管機構對農業用水再下禁令，已是遲早的問題。

心㡳掛念三月繁花怒放的那片桃林別後無恙？穿過Kettleman City小村莊的四十一號公路左側，零散豎立著一些呼籲「建水庫、開渠道」的牌子，不遠處出現一條大圳，溝裡頭流光閃耀的水緩慢前行。

一方又一方田畦各自栽種不同作物，種類多樣。挺直腰桿的玉米頂著紅褐色雄蕊迎風搖曳；鐵柱矮架上接續攀爬的葡萄樹，吊掛著翠綠葡萄，顆顆圓潤、小巧可愛；落了隊的石榴酡紅著臉頰，孤獨地在枝頭上倉皇張望。綠意盈盈，滿眼蔥蘢，隴畝阡陌的中加州谷地，莊稼人作息如常。

尋到舊日桃林，採收後的株條枝葉繁茂，好不容易找到一處慢了腳步的園林，桃子顆顆碩大，細嫩膚皮透著誘人胭脂紅，看似可口多汁；極力克制蠢蠢欲動的念頭，才能忍住偷採的欲望。

回頭猛然看見對面行行相間的果林，枝枒上懸掛著尖圓果子，淡梨色表皮帶纖細絨毛，正自胡亂猜測，參差交錯的熟果早已崩裂，是開心果吧？趨前觸摸，有些果肉柔軟厚實，有些經曝曬、風乾成淡灰黃硬殼附著棕色果莢，剝開一看，竟然是上尖下圓的杏仁核果；吃掉不計其數的杏仁堅果之後，第一次和真身面對面，確實大開眼界。

前方不遠處出現一叢叢深綠的果林，密密麻麻的葉片蓋住枝幹遮掉果子，匆忙晃過，沒能看出究竟。忽然發現有人踩踏高梯採摘，趕快停車奔過去，抬頭仰望，一顆顆拳頭大帶著果粉的酒紅李子正在頂上，樹蔭下一台大板車，層層疊疊堆滿數不清的李子。

「我可以跟你買嗎？一磅多少錢？」我止不了雀躍興奮的心。五、六個摘李子的老墨幾乎同時住手，詫異地看著我，一個年輕的老墨搖搖頭。買賣不成，照相總可以吧！徵得同意之後，趕忙抓緊時間尋找拍照角度，年輕人忽然遞給外子六顆剛摘下的李子，我們迭聲道謝。正要離去，年輕老墨開口問：「有紙箱嗎？我這一籃全給你。」掛在老墨胸前的籃子包覆花布，看不出裡頭到底有多少顆？不管多少，「無功不受祿」的古訓不能忘，外子拿出一張二十元紙鈔遞給他，只見他連連婉拒。

一趟舊地重遊，讓我領受到人與人的真情實意。有些時候，大千世界裡擦身而過的也許是有緣人，施與受皆隨喜，不必太刻意，更毋需堅持。

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