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加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

大西洋城

珍妮

住在離大西洋城五十哩外的我們，大西洋城成了我們經常光顧的遊樂場所，一年四季總要走上兩、三次，有時招待親友，有時夫婦兩人周末去散散心。自從新冠疫毒肆虐，我們有一年多未進大西洋城了。

一個周末心血來潮，外子和我決定開車去看看，這回我們落腳到Tropicana睹場，因為那一區除了賭場，別的玩意兒多，商店、小吃店、電玩遊戲，還有有名的木板人行道（Boardwalk）和海濱浴場，任君挑選。

開車進入七旋八轉的停車場，才發現遊客真不少，偌大的停車場停得滿滿的，好不容易找到一個空隙。進入賭場大廳，吃角子老虎機聲此起彼落，暗暗的燈光，五顏六色鮮艷的地毯，馬上感受到紙醉金迷的賭場氣氛。

我們對賭博興趣不大，還是到他們的餘興部門去蹓躂吧！這裡有好幾家店鋪尚未開張，想必是疫情關係，但是人來人往，也挺熱鬧。已到午餐時間，兩人飢腸轆轆，趕緊找家餐廳解決民生問題。看到一家賣法國薄餅店，小巧玲瓏，裡面有桌有椅，決定試試，果然味道不錯，價錢也公道。

吃完飯，我們走出賭埸，漫步木板人行道，熾烈的大太陽曬得皮膚發痛，既來之則安之。木道上，男男女女、老老少少，這裡真是人種的大會串，黑人、白人、黃種人，穿梭不絕，同時也是服飾的萬花筒，奇裝異服，隨君所愛，袒胸露乳不為奇，甚至一絲不掛也沒人指點。

海灘上遮陽傘遍布，紅紅綠綠，相當壯觀，弄潮兒真不少，這些人大概都被迫隔離太久了，一下子解放出來，迫不及待趕到海邊來享受大自然夏日的樂趣。

到大西洋城真正地放寬心情，忘卻塵世的煩惱，你不犯我，我也不管你，吃吃喝喝，說說笑笑。但是有時候還是會有人注意到你，當我和外子邊散步邊東張西望，一位好心的墨西哥太太跑過來對我說：「你先生的夾克䄂子拖在地上，踩上去會跌跤的。」一看果然如此，趕緊向這位太太致謝，這世界還真有一些有心人。

每天讀報看新聞，這裡槍殺，那裡水災、火災，感覺世界末日已近，逛了一趟大西洋城，似乎又找回希望，地球仍然運轉，生命力依舊旺盛，所有災難終會克服的！

墨西哥 疫情 黑人

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