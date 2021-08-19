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夫妻剪髮情趣

秋英

打從去年疫情期間至今已一年半載，這麼長久的一段時間裡，古人夫妻閨房畫眉樂，我和先生廁所互相剪髮樂。

從前在台灣跟隨母親，已養成燙髮、美容院洗髮吹造型，每周都要上美容院，洗洗吹吹兼按摩頭肩頸背，價廉又物美。自己洗總覺得頭髪毛毛鬆鬆垮垮的，看起來無精打彩，無法見人，於是洗髮的工作就交給美容院了，洗後好好維繫，洗澡時戴浴帽，又辦公室、住家都在高樓裡，開冷氣，沒有什麼戶外活動，美容院洗一次髪最長可以維持一周美美的，也還算經濟實惠。

退休到了美國，上美容院洗髪簡直是太奢侈了，美國洗一次髮在台灣可以洗八次吧！而且還不能維持一周，因為生活習慣大改變，一出門就接觸大自然，經常到戶外走動，去健身房運動，又住一樓，灰塵也比較多，所以頂多可以維持三天不洗頭，這麼一算就只能自己洗。

但是每年一兩次的燙髮、剪髮是免不了的，我們中國人直直的黑髮，如果不燙，剪得齊齊像女學生、妹妹頭，所以從我母親那一代到我們這一代，燙髮變成熟婦女的象徵。母親直到她八十九歲臨終前，一直保持著一年燙兩次髮，一次是在過農曆新年前，改頭換面新年新氣象；到了夏天頭髮也長了，燙個短髮，神清氣爽迎接炙熱的夏季來臨。

疫情宅在家中，沒剪髮、沒燙髮，稀鬆長髮，真是不精神。年逾花甲的老公自告奮勇要幫我剪，我已經擔心見不得人，如果再被他瞎整一翻，那豈不更慘。但是老公積極不放棄，上網研習剪女生頭髮，又一展他三寸不爛之舌遊說我，「我一切聽妳的，看妳想剪怎麼樣，我慢慢剪，反正在家有的是時間，不滿意隨時可修，包君滿意，而且頭髮又會再長，有啥好怕！」

禁不起他的再三鼓吹，有一天在廁所幫他理好頭髮，看到他精神奕奕的樣子，再看到鏡中長髮垂頭喪氣的我，當下狠下心，「你也幫我剪吧！」他欣喜若狂，如中彩票，我面向鏡子，他站在我背後，忽到右邊剪剪，又到左邊剪，溫柔地拉我的秀髪，左右兩邊往中間比對，小心翼翼一點點一點點地剪，看似從網路上還真學到了幾招。再加上他電腦工程師的腦袋，一切根據數據。

我最佩服他的耐心和毅力，我心想：「你這樣要剪到幾時！」但也不便掃他的興。整了半天，我轉身面對他，你看看如何？他忽然大有所悟，「妳怎麼不早轉過身來，害我一直看鏡子，很難看清楚。」終於大功告成，我自己捲上海棉捲，為了使渾欲不勝簪的白頭，能夠看起來蓬鬆多一些頭髮。

隔日女兒回來，聽到她停車的聲音，趕緊跑去迎接。女兒剛出車門就說：「媽媽你的髮型還滿年輕時髦俏麗的。」這下可把她老爸樂壞了，馬上邀功：「是我剪的，回去告訴Jon，讓他以後幫妳剪。」上排舞課時他也不忘宣傳他的剪髮技術，這下我也放心把我的頭髮，繼續使用這個花甲近古稀的免費專用髪型師。

已經整整一年半未上美容院，常常洗完澡和頭髮，沒事就互剪頭髮為樂。女兒女婿也如「髮」炮製，立刻上了他們最愛的Amazon prime買了一套理剪髮工具，互相剪起髮來。鋼琴師的手確實不同凡響，老公常説：「你看女兒幫Jon剪得多有型。」

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