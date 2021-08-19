朋友老黃在他辦公室後院築了一排鳥籠，養了十多隻珍奇鳥兒，有八哥、百靈、鸚鵡等，後院鳥語花香，猶如進了「百鳥堂」，給辦公室增添不少靈性元素。八哥見了人會說「哈囉」，喜歡與人互動；百靈的叫聲情調綿綿，引人關注；小鸚鵡活潑可愛，討人喜愛。想不到，老黃見我如此喜歡鳥，竟送我一隻黃色草鸚鵡，讓我驚喜不已。

四年前，這隻黃色草鸚鵡成為我家新成員，給我們帶來不少歡樂。草鸚鵡身上和羽毛呈黃白相間，眼睛旁和尖嘴巴顯深咖啡 色，頭上還竪起三根「黃色皇冠」，美麗而莊重，活似「皇室小公主」。

我每天幫牠餵食換水，清潔窩棚。小鸚鵡嘴很刁，喜歡吃葵瓜子，而且牠有個「絕活」，吃葵瓜子吐殼乾淨。每個月我都要開二十多分鐘車程，去一家鸚鵡專賣店買鸚鵡乾糧。小鸚鵡聰明伶俐，還能吹口哨。牠吹口哨可與普通人吹口哨一比高低，高興時總能聽到牠清脆宏亮的吹哨聲。

家中有小鸚鵡初成長，我與「鸚鵡家庭」的朋友交往也多起來了。朋友紅霞養了一隻緋紅色金剛鸚鵡，這在鸚鵡家族中屬「小巨人」。這隻大鸚鵡女主人寵愛有加，小心呵護，牠愛吃開心果、花生、核桃 ，都一一予以滿足，養得滋潤快活。最近紅霞傷心地告訴我，她的寶貝鸚鵡差點滑腳飛走。

由於她家這隻金剛鸚鵡花三千多美金買來的，鸚鵡翅膀均特別修剪過，不讓牠飛得高飛得遠。平時牠可以自由自在地在自家花園裡玩耍。但隨著時間推移，鸚鵡翅膀又漸漸豐滿起來，不再買女主人的帳了。一天，這隻大鸚鵡心情特別好，竟拍拍翅膀飛到自家花園牆外山崖上，給女主人捏了一把冷汗，最終用開心果引誘牠，總算「引」回了家。

大鸚鵡第二次逃脫更令人擔心。牠飛到鄰居家觀景台上，女主人只得求助鄰居幫忙，才「軟硬兼施」勉強將牠帶回家。第三次，大鸚鵡卻連招呼都沒打，飛得無影無蹤，怎麽也找不到牠，這可把女主人急壞了。後來幸虧一位自稱是「鳥的知音」朋友，找來一枚鳥兒吹鳴笛，爬上山吹起來。約莫過了幾分鐘，突然在山谷深處飛出一隻紅鸚鵡的身影，再循著身影方向，終於把失蹤的鸚鵡找回家了。

我的一位畫家朋友最近搬家至聖地牙哥近郊一處豪宅。豪宅四面環山，還擁有一個私人小湖，一隻小船停泊在岸邊，風景優美。

原女屋主是位義大利 人，在屋子外走廊上養了六隻金剛鸚鵡。六根大梁柱各掛著一隻大鸚鵡，氣勢十足，這便成了深山老林中唯一能解悶的樂趣。只要鸚鵡一叫，六隻便一起「大合唱」，聲音在山谷中迴響，又在湖中激起千層浪，畫破冷冷清清的山山水水。據說，這六隻鸚鵡還能用英文飆髒話。原先這位義大利人搬家時，要把六隻金剛鸚鵡留給新屋主，但被朋友畫家婉言謝絕了，說：「我怕Hold不住這六隻大鸚鵡」。

說來說去，我還是喜愛我家的小鸚鵡，牠可愛逗人，還能吹一口動聽口哨。這也許用上一句上海諺語吧：「瘌痢頭兒子自家的好」。