大兒子寄來口罩和麵包。因為最近新冠變種病毒肆虐，他說雖然很多人打過疫苗不再戴口罩，但在疫情 還未完全過去之前，還是戴著比較妥當。綁著麻花辮、撒滿芝麻的麵包則是他自己烘培的，切幾片烤來吃，齒間散發著濃濃的奶麵香。想不到，小時候我照顧他，長大後他照顧我。

烹飪是他的愛好，喜歡吃，也很會下廚，每逢假期回來，廚房就歸他發落。疫情期間在家工作 之餘，他烤了很多麵包分送給州內州外的朋友。他說現在也難像以前四處旅遊，朋友之間雖然視訊很便利，但是仍缺乏一種直接的溝通感，在家烤麵包不僅是他紓壓的方式，經由分享自己烤的麵包，也成為和朋友們聯繫友誼的方式之一。

問他這麼會做菜和烘培，以後會不會想開個餐廳或烘培店？他大笑說不會啦，做餐廳太累了！不過他也表示很難說，將來的事就等將來再說。

在美國 的第二代，不同於我們第一代移民，他們生長、受教育和工作都在美國，雖然具有台灣的家庭教養，但是出了家庭，他們就是美國人；再加上少數民族的壓力，他們的抗壓性高，視野和對待人事物的態度要比我們豁達。

剛從波特蘭探視兒子回來的朋友說，他兒子在疫情期間失去了工作，為避免生命力被多出來的時間磨蝕掉，兒子和女友兩人重拾以前種植的興趣，租了一塊地開始當農夫，專門種亞洲蔬菜。一年多來，經過種種磨難和失敗，現在終於可以在周末的農夫市集擺個攤位，賣起自種自耕的有機蔬菜。

她傳來幾張攤位照片，大白菜肥美，白蘿蔔高瘦，青菜翠綠。她言語中透露對兒子的驕傲，卻也難掩對兒子膚色曬成油亮黑的不捨。「說歸說，看他生活得很快樂，我也就滿足了！」她這句話說中了每個媽媽的心聲。

無獨有偶，另位朋友讀常春藤的女兒，做了幾年小兒科醫生後，居然辭掉工作，做起網路賣服裝的生意。她女兒住在另一個城市，疫情期間除了視訊，她沒有去看女兒，等到生意上手之後，女兒才告訴她。剛開始她很震驚，回想就學期間是如何苦讀才上了醫學院，現在竟放下金飯碗，去做她認為不需要什麼學識的職業。她先生更是氣憤填膺，不曉得如何面對親朋好友好奇的眼光與詢問。

女兒說起初期的慘澹經營，做生意也需要很多的常識、知識和學識，更重要的是膽識。她女兒本就喜歡服裝這行，喜歡美美的打扮，但是亞洲父母的高期望，不允許她從事這種「社會地位」不崇高的行業。做自己喜歡做的事，錢雖不多，甚至還在賠錢階段，但是她很快樂！她以前聽父母的話，如父母所願從醫。現在請父母聽她的話，讓她走自己的路。

想當年，我們也都是在父母的諄諄教導下，努力向學，過關斬將所有的考試。大學聯考榜上有名，且是前三志願時，他們的臉上泛著燦爛的笑容，我們也如釋重負。再到了美國讀書，陸續完成碩士和博士，父母更是好像對祖先有了交代。至於自己喜歡的寫作等等，只能是興趣，「不能當飯吃」。循規蹈矩的我們從不敢越雷池一步，只是心裡好像有個地方總是空空的。

或許是似曾相識的心境，當孩子們陸續說起「我很快樂」時，我們反而能夠感同身受，也欣慰他們能勇敢說出自己的想望，而不是等到中年之後，才將苟延殘喘的「遺憾」徐徐釋放出來。

也是經過東方和西方的文化洗禮，為人父母的我們懂得欣賞孩子們的中途轉行，而不是以社會價值與工作收入來論定成敗。

看到孩子快樂，父母也快樂，這就是愛吧！