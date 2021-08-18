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冰棍

胖胖

女兒買了一盒網紅雪糕請我，黑糖珍珠奶茶口味，咬一口裡面有軟糯的珍珠。兩美元一根，幾口就吃完了，味道不錯，價錢也不便宜。我去超市的時候留意了一下，現在各種雪糕和冰淇淋果然花樣繁多。想起我小的時候，夏天能吃上一根冰棍，都是件值得期盼的事。

那時候冰箱是個稀罕的物件。我的一個小學同學家裡有一台五、六○年代德國產淡綠色的冰箱，只有和他要好的同學才被邀請到他家去參觀，去過的人回來都羨慕不已。

不要說家裡，就連街上賣冰棍的小販都沒冰箱。冰棍放在一個泡沫箱子或木箱中，捂在棉被裡面，自行車後座上馱著，賣的人走街串巷搖鈴兒吆喝。到了傍晚，冰棍快化了，處理價便宜賣掉。買的人一個紙盒子托回家，得趕緊吃，不然還沒拿起來就從棍兒上掉下來了。

賣的主要是三精水兒冰棍：糖精、香精和色素。白糖冰棍兩分半一根，紅果和小豆冰棍三分，奶油的五分。奶油冰棍太奢侈了，一個夏天最多只能買上一兩次解個饞。我和弟弟每天五分錢零花錢，正好夠放學的路上合買兩根白糖冰棍。

有一年夏天，我媽媽生病住院，住了挺長一段時間，我每天下午放學後去看她。一天她說想吃冰棍，我撒腿就跑。

冰棍房離醫院好幾里地，一間小小的平房，牆上紅漆刷著標語：「貪污和浪費是極大的犯罪」。我心裡著急，掏遍了兜兒身上只有四分錢，只夠買一根。店員收了我三分錢，借給我一條毛巾。

正是酷暑，萬里無雲，烈日當頭，蟬鳴如雷。柏油路面的瀝青都曬化了，我穿著塑料涼鞋，跑起來鞋底黏著瀝青，跑一步扯一下，叭噠叭噠直響。一隻手舉著用毛巾包著的冰棍，一路跑一路滴，真是心急如焚。跑到醫院，到媽媽的床前，打開毛巾，只剩一根冰棍棒了！心裡那個難受，無以言表。

一眨眼我年近半百，這事兒記了半輩子。一個是因為我媽沒吃上這根冰棍，還有一個是因為虧了半分錢。哎，這點出息……。

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